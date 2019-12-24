Питання: сплачувала комунальні, сума рахунку за газ вища за 1000 грн. Маю карти: white та нац.кешбек. Тож вирішила - сплачу з нацкешбека 1000 грн і залишок - з white. З кешбека платіж пройшов, потім знов роблю платіж - а з_явилося сповіщення що рахунок вже сплачено і все, не пускає зробити ще один платіж по одному й тому ж рахунку (конкретно по газу). То це обмеження має якесь значення?
Сергій Устінов, [03/12/2026 17:22]
Сплатіть іншим банком. В Сенсі навіщось таке зробили - нащо досі не розумію.
Svetlana, [03/12/2026 17:23]
нікуди більш витратити той кєшбек 😄
Надія, [03/12/2026 20:43]
Я якось платила минулого місяця саме за газ. Спочатку 1000 з нац.кешбеку. Потім теж так по рахунку не дало сплатити. Залишок сплачувала через Оплату послуг, вибирала Нафтогаз, вводила особовий рахунок, і там залишок вже був. Спробуйте.
К офпреду: за что клиентам-то такие квесты? Всё таки ДРС?
Така ситуація з оплатою комунальних обумовлена технічними особливостями виставлення рахунку одним з наших партнерів. Як варіант вирішення - можна провести другу оплату через Комунальні регіонів 👌🏻
