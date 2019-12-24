RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1571157215731574

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 20:14

  moveton написав:О, не знал, что Алка и такую граблю подложить может:
Svetlana, [03/12/2026 17:19]
Питання: сплачувала комунальні, сума рахунку за газ вища за 1000 грн. Маю карти: white та нац.кешбек. Тож вирішила - сплачу з нацкешбека 1000 грн і залишок - з white. З кешбека платіж пройшов, потім знов роблю платіж - а з_явилося сповіщення що рахунок вже сплачено і все, не пускає зробити ще один платіж по одному й тому ж рахунку (конкретно по газу). То це обмеження має якесь значення?

Сергій Устінов, [03/12/2026 17:22]
Сплатіть іншим банком. В Сенсі навіщось таке зробили - нащо досі не розумію.

Svetlana, [03/12/2026 17:23]
нікуди більш витратити той кєшбек 😄

Надія, [03/12/2026 20:43]
Я якось платила минулого місяця саме за газ. Спочатку 1000 з нац.кешбеку. Потім теж так по рахунку не дало сплатити. Залишок сплачувала через Оплату послуг, вибирала Нафтогаз, вводила особовий рахунок, і там залишок вже був. Спробуйте.

К офпреду: за что клиентам-то такие квесты? Всё таки ДРС?

Така ситуація з оплатою комунальних обумовлена технічними особливостями виставлення рахунку одним з наших партнерів. Як варіант вирішення - можна провести другу оплату через Комунальні регіонів 👌🏻

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13288
З нами з: 18.02.13
Подякував: 186 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 14:05

А у чому прикол, що для карткових та навіть депозитних рахунків на сторінці реквізитів є можливість їх скопіювати, а для поточного треба або набирати руками, або генерувати pdf і набирати звідти? Це якийсь натяк на схильність до мазохізму користувачів поточних чи м'який стимул для відкриття пакетки?
klug
 
Повідомлень: 9086
З нами з: 18.08.14
Подякував: 388 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 14:16

У меня для текущего и физика и ФОП рядом с IBAN и другими полями есть кнопочки копирования. При нажатии даже пишут, что скопировали. Единственное, чего там нет по сравнению с карточным счётом - это QR кода. Но я им сроду не пользовался.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6784
З нами з: 23.03.18
Подякував: 117 раз.
Подякували: 834 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 14:35

Ну Алка ж типова садюга :mrgreen:
Пам'ятаю, шо коли мені теж закортіло ото скопіпастити АйБАН, то прийшлося сам договір відправити на мило, бо в звичайній пдфці з рек-ми АйБАН був з пробілами, і я не міг його нормально зкопіпастити :P
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6892
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1373 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 14:48

Скопіювати реквізити поточного рахунку також можна, достатньо пари магічних рухів 👌🏻
Затиснути ярлик поточного рахунку, й в меню обрати "Реквізити" — їх можна буде скопіювати, як і за всіма іншими продуктами ✅
Але загалом питання слушне, візьму в роботу 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13288
З нами з: 18.02.13
Подякував: 186 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
  #<1 ... 1571157215731574
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2, 3
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
26 63021
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2026 11:15
won
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 384095
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15735)
17.03.2026 14:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.