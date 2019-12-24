Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2026 13:49
Так. У мене в Портмоне такій АйБАН для Києва.
А чо ви не хочете просто по київській адресі підтягнути платіжку? Або зробить пошук по Київтепло...
ПС. І платіжки ж ще можуть не відображатися, бо контори їх тільки готують десь 8..10 числа
Востаннє редагувалось Amethyst в Пон 06 кві, 2026 13:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 06 кві, 2026 13:50
Банк збільшив максимальні ліміти по кредитним карткам з 200 до 400 тис.грн (крім Хамелеону).
Яка сума можливого кредитного ліміту?
Сума можливого кредитного ліміту за карткою — від 1 000 до 400 000 грн.
Додано: Пон 06 кві, 2026 14:05
Додано: Пон 06 кві, 2026 14:09
moveton
Не бачу в цьому проблем.
2 картки по 200к - це 2 покупки в 1 день.
1 картка з 400к - 2 покупки за 2 дня.
Зато економія 100 грн на РКО, бо на 1 картку менше.
Хоча 1 день - це 78 грн (приблизно 195 шт на 200к грн по 0,40 грн/день). Тобто те на те майже і виходить якщо об'єднувати 200к+200к, але менше дат погашення тримати в голові
Додано: Пон 06 кві, 2026 14:25
Как хорошо, когда сразу понимают написанное между строк Для жадного свинорыла, который гасится так, чтобы соточку не платить, не выходит. Поэтому живём, как жили. Для тех, кто платит, конечно, польза будет.
Додано: Пон 06 кві, 2026 15:23
DjPavel
Добрий день!
Щодо сплати комунальних послуг, то наш банк працює через партнерів, які і надають базу комунальних підприємств та інші деталі для оплати. Тому додати/прибрати якісь рахунки чи підприємства, скоригувати дані чи змінити їх немає технічної можливості, оскільки подібні процедури не передбачені 😔
Для оплати ви можете використати будь-який рахунок, що зазначений у застосунку, адже в призначенні платежу ви можете вказати ваш особовий рахунок та деталі оплати, і кошти надійдуть отримувачу ✅
Також ви можете спробувати оплатити комунальні послуги за адресою. Для цього перейдіть у розділ "Платежі" ➡️ "Комунальні та платежі" ➡️ "Комунальні за адресою" й додати рахунок за адресою.
Щодо списання ОМП, то 25.10.23 ми впровадили новий процес автопогашення мінімального платежу для карток ВИГОДА та RED 2.0, тобто за наявності мінімального платежу за такими картками — банк автоматично погашає його, списуючи кошти з активної зарплатної картки 💸
Таким чином ви вчасно погашаєте платіж за кредиткою і можете надалі користуватися карткою — усе для вашого комфорту 💙
Автопогашення відбувається об 11:30 наступного дня після формування мінімального платежу.
З деталями щодо процесу можна ознайомитись за посиланням
З повагою, Володимир 💎
Додано: Пон 06 кві, 2026 15:38
Sense Bank, було якщо це можна було відключити самостійно в застосунку.
Додано: Пон 06 кві, 2026 15:43
Т.е., если деньги на карте случайно сразу есть, то ОМП возьмут почти на месяц раньше срока его предельной уплаты? Гениально! Про русского, который еврею кредит наполовину погасил сразу, таки не анекдот.
Додано: Пон 06 кві, 2026 15:53
Якщо така логіка завдає незручностей, то можна звернутися до нашої чат-підтримки для відключення автопогашення ✅
Для нас головне — комфорт наших клієнтів 😊
З повагою, Володимир 💎
Додано: Пон 06 кві, 2026 17:41
Добрый вечер. Вопрос по кредитным картам. Возьмём для примера Ред. Расчетная дата 22 числах. Использовал 25 февраля почти всю сумму соответственно снялось 100 грн 22 марта и всю сумму надо погасить до 22 апреля. Если я погашу 8 апреля всю сумму задолженности а потом 9 апреля опять всю сумму почти потрачу то я буду обязан погасить её полностью до 22 мая? При этом 22 апреля снимет об уплату 100 гривен? Всё верно?
|