Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1581158215831584

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 23:00

  Arien написав:Подскажите пожалуйста всплывала плюшка типа +5% в АТБ по карте Sense к празднику. Не могу ее найти.
Сегодня покупка была на почти 400 прошли токо +2% стандартных.

Там в приложухе прикрутили игру костяшки собирать, на 12й день дадут КБ +5% кредиткой макс 100 орехов.
Может то это вам всплывало?
idealstorm
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 16:12

Re: Sense Bank

Спасибо большое за ответы!
Arien
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 17:46

  Arien написав:Подскажите пожалуйста всплывала плюшка типа +5% в АТБ по карте Sense к празднику. Не могу ее найти.
Сегодня покупка была на почти 400 прошли токо +2% стандартных.


С тех пор, как эта акция в ССА появилась, я дважды скупался в АТБ. Естественно по карте АТБ. Ни разу никаких следов от этих покупок нигде не обнаружил. Кроме стандартных скидок на товары с особым ценником для карт АТБ, которые и так всегда были. Тап по кнопке "До кошика" у меня вообще не работал. Расслабился, успокоился. Всех прОцентов не нароешь! :lol:
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 20:12

Re: Sense Bank

Купляйте пальне з вигодою у вог, 7 грн. бонуси на вог, 10% нацкешбек, 1% на вигоду, ще і завтра включно від 20 л приз сюрприз.
Ой+
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 14:30

  Arien написав:Подскажите пожалуйста всплывала плюшка типа +5% в АТБ по карте Sense к празднику. Не могу ее найти.
Сегодня покупка была на почти 400 прошли токо +2% стандартных.

Христос Воскрес!
Схоже, що мова саме про акцію "Святковий кошик", яка триває з 01.04 по 14.04 💙
Для власників карток АТБ діє знижка до 50% на певний асортимент товарів при оплаті карткою АТБ + додаткова знижка -5% на товари зі спеціальними цінниками ✅
Тож тут мова не про кешбек від банку, а саме про знижку 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 20:40

Підкажіть, чи буде кошерною картка Вигода з кредлімом під ОВДП чз ДіЯ?
idealstorm
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 20:42

  idealstorm написав:Підкажіть, чи буде кошерною картка Вигода з кредлімом під ОВДП чз ДіЯ?

Будет 8) Как и все прочие карты. Алка к 6211 относится положительно.
moveton
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 07:22

  moveton написав:
  idealstorm написав:Підкажіть, чи буде кошерною картка Вигода з кредлімом під ОВДП чз ДіЯ?

Будет 8) Как и все прочие карты. Алка к 6211 относится положительно.

А якщо крім МСС? Бо дивився на RedCash,і здається,вона не підходить, бо пільгового періоду не побачив.
idealstorm
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 07:45

  idealstorm написав:А якщо крім МСС? Бо дивився на RedCash,і здається,вона не підходить, бо пільгового періоду не побачив.

Ну тут у каждого свой кошер. Подходит в том плане, что купить можно, комис за это Алка не возьмёт и грейс, если он для карты в принципе предусмотрен, на 6211 распространяется. Я даже не представляю что ещё Алка может сделать, чтобы лучше подходила. Разве что кэшбек платить, как Восток в своё время. Конечно, есть ещё соточка РКО и пара грн процентов, но это у всех карты Алки, а не только у Выгоды.

А если кто для покупок выбирает карту без грейса, то ему виднее зачем. Для кого-то ж тот RED Cash существует.
moveton
