|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2026 18:29
idealstorm написав: Rack написав:
idealstorm
Я рахую, що якщо людина витрачає особисті гроші, на свій власний розсуд, то блокувати їх за те, що банк вирішив, що це є ризиковими операціями не правомірно. З дитиною ми сами розберемося, треба буде - будемо лікувати )
Не банк прийшов до вас і вимагав відкрити рахунок. Власне, позиція "нам усі винні" хибна. Удачі
таак, згоден з idealstormRack
, гроші то ваші, от послуги з їх збереження і використання надаються банком згідно ДКБО (а там є про Фінмон).
Користуйтеся послугами альтернативниХ фінкомпаній або самостійно. Залишиться домовитися тільки з податковою... і бандюгами
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6950
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1385 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
13
Додано: Суб 16 тра, 2026 18:48
Amethyst написав:Rack
, гроші то ваші, от послуги з їх збереження і використання надаються банком згідно ДКБО (а там є про Фінмон).
Тут две стороны. Без базара, клиент лох, потому, что отдал деньги банку, подписав договор, что банк с ними может сделать по сути что угодно и отдаст только по доброй воле. Но есть ещё вопрос, как называть тогда банк. Оставлю это на усмотрение каждого но отмечу, что я сейчас пытаюсь оформить нотариальную доверенность о том, что другой чувак может произвольно распоряжаться деньгами, которые я ему дам. По сути то же самое ДКБО, только на полутора страничках, а не полутора сотнях. Нотариус говорит, что это мошенническая схема какая-то и от греха подальше она это оформлять не будет.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 7019
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
15
1
Додано: Суб 16 тра, 2026 18:58
moveton написав:
пытаюсь оформить нотариальную доверенность о том, что другой чувак может произвольно распоряжаться деньгами, которые я ему дам.
Тобто це безповоротна фіндопомога, що завіряється нотарем?
Комусь з фінмоном допомагаєте чи... Алі-Бабі?
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6950
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1385 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
13
Додано: Суб 16 тра, 2026 19:07
Amethyst написав:
Тобто це безповоротна фіндопомога, що завіряється нотарем?
Нет, не помощь. Насколько возвратно - ровно так же, как с банком. Должен бы вернуть причём с процентами и налоги с прибыли будут уплачены, но это уже за границами доверенности. Зачем оно надо вопрос не для этой темы. Просто отметил, что если ДКБО почистить до сути, нужная мне доверенность примерно и получается. Наверное, ДКБО успешно подписывается только потому, что никакой нотариус с ним согласия выражать не должен.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 7019
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
15
1
Додано: Суб 16 тра, 2026 19:50
moveton написав:
Наверное, ДКБО успешно подписывается только потому, что никакой нотариус с ним согласия выражать не должен.
Так і є, шо Оферта, шо ДКБО не може бути ні обговорено, ні змінено на вимогу клієнта, а тільки прийнято безапеляційно при встановленні ділових стосунків.
Однак після цього або при виникненні будь-яких непорозумінь (фінмон, меморандум) клієнт може звернутися до суду і вимагати вирішення своїх забаганок по суті... ну десь через 2..3 роки ))
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6950
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1385 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
13
Додано: Сер 20 тра, 2026 06:53
підкажіть у мене на одній карті ліміт кредитний був 4100 а на іншій 1900
загальний 6000 значить
я думав зробити більше на одній карті а на другій зменшити
але переплутав і зменшив з 1900 до 0 і нажав зберегти
тепер загальниз макс ліміт 4100
як його підняти?
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 347
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 20 тра, 2026 08:19
quadro_tony_da Збільшення можливе за наявності пропозиції від банку. Якщо вона є, то побачити її можна буде в розділі "Продукти".
Якщо ж пропозиція відсутня, то можна спробувати заповнити анкету в застосунку на його збільшення. Для цього у пошуку потрібно знайти функцію “Збільшити кредитний ліміт”
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13323
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26
|85525
|
Нед 15 бер, 2026 11:15
won
|
|1261
|413679
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|