Finance.UA
Форуми
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1593 1594 1595 1596

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 12:00

  ternofond написав:Якщо закрити Ред, цю тисячу можна буде перерозподілити на інші карти, чи не зменшиться загальний кредитний ліміт?

Как я понимаю, закроется вместе с картой. А где иначе? Тут и так большая поблажка, что можно по большей частью распределить на другие карты.

Тут больше любопытно уйдёт ли только эта 1000 или все 100к, которые изначально с картой давали. Потому, что Алка выдаёт КЛ не вообще, а на конкретную карту, хоть и потом переносимый.
moveton
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 12:08

Re: Sense Bank

  moveton написав:Тут больше любопытно уйдёт ли только эта 1000 или все 100к
Ну так вони ж вже перерозподілені, їх не заберуть. Хоча ж банка може в будь-який момент весь КЛ і відібрати... ну згідно з ДКБО.

А для чого було взагалі разносити КЛ по різним карткам?
Я от допки (АТБ, Вигода) поробив до Реда і ііііноді таки плачу РКО тільки за один Ред.
Amethyst
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 13:28

Не должны забрать. Я когда закрывал ред (для переоткрытия в удобную РД), то не снижаемый остаток (500 грн.) так и остался, и я смог его добавить к другой карте.
lloydbanksua
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 20:00

Хочу перекинути залишок з доларової картки на єврову, вводжу точну суму залишку на доларовій картці, а воно мені пише, що недостатньо коштів. Це що з ним? Залишати якісь центи на картці не хочу.
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 21:16

  M-Audio написав:вводжу точну суму залишку на доларовій картці, а воно мені пише, що недостатньо коштів

"Идёт еврей Сеня по улице, видит - кошелек лежит. Поднял, пересчитал деньги - не хватает!"
Driver
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 19:04

  Sense Bank написав:
  Shaman написав:отримав зп картку Zero. відповідно, якщо не робити ковертацій, то Біла картка не потрібна? Zero її повністю перекриє (за винятком валюти)?


Так, цілком перекриє 👌А якщо треба буде валютообмін, то можна і поточний рахунок відкрити

*Андрій

Шановна підтримка, а що ви мене в оману вводите? чого мовчите, що перевести на картки інших банків я можу безкоштовно з Zero лише 10 т грн. а далі банк хоче свій 1%. 10 т грн - це ні про що.

тобто як завждм в Сенс спеціалізація з Zero знимай скільки хочеш, з білої стягуй скільки хочеш - але карток має бути дві... або треба знімати-класти гроші...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 23:14

Закрив Ред, незнижувального залишку (1000 грн.) не стало. Але рахунок закриється через 30 днів, може й повернеться та тисяча.
ternofond
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 14:04

  Rack написав:За якісь там підозрілі операції банк блокує рахунок, рахунок мого сина, він студент, грав в компьютерні ігри-купував/ продавав ігрові предмети.Банк вимагає з'явитися до відділення. Фізично це неможливо, якщо людина за кордоном, інших варіантів не дано. На рахунку пару тисяч грн, кожного місяца банк списує 50грн за обслуговування ( заблокованого рахунку ?) Просто спостерігаємо, як вони крадуть наші гроші.
Інформація для роздумів.

Маю дещо уточнити і прояснити ситуацію, щоб не виникало недомовок 🤔
Перш за все зауважу, що банк може заблокувати рахунок, картки чи окремі операції згідно з п. 4.3 ДКБО. І для кожного обмеження є вагомі підстави, ознайомитися з якими можна за цим посиланням https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 3179569554

І водночас варто розрізняти блокування рахунку й картки, оскільки різні блокування застосовуються у різних ситуаціях. Наприклад, при блокуванні службою безпеки через підозрілі операції — рахунок ніяк не обмежується, лише сама картка ✅
Щодо ситуації, яку ви описали, то якраз рахунок не заблокований, відповідно і списання продовжуються згідно з чинними тарифами.

Також ми завжди пропонуємо альтернативу — відділення не останній і не єдиний варіант у подібних кейсах 😊
Я раджу вашому сину звернутися до нашого відеочату для уточнення деталей та для можливості розблокування або ж для закриття рахунку й отримання коштів (переказом на інший український банк).
Ми йдемо назустріч нашим клієнтам і готові до розблокування, за умови надання додаткових пояснень 👌🏻

Ваш друг та помічник Володимир 💎
Sense Bank
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 14:30

  Shaman написав:Шановна підтримка, а що ви мене в оману вводите? чого мовчите, що перевести на картки інших банків я можу безкоштовно з Zero лише 10 т грн. а далі банк хоче свій 1%. 10 т грн - це ні про що.

тобто як завждм в Сенс спеціалізація з Zero знимай скільки хочеш, з білої стягуй скільки хочеш - але карток має бути дві... або треба знімати-класти гроші...

Статья в справке имеется и легко гуглится. Именно перевод на карты других банков, т.е. толкучка из Сенса, на Вайте не бесплатна (3%, кажется) вообще сразу. В этом плане 10к бесплатных - это преимущество Зеро, а не "ні про що". Для P2P тянучки Вайт лучше, но это очень уж специфическое по нынешним временам быстрого СЭПа применение. Конечно, если в месяц нужно на OLX доставке оплачивать больше 10к, тогда Зеро не очень.
moveton
