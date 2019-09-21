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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 чер, 2026 21:49
Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А яке там оформлення? Через ФОП? Бо інакше КзпП не обійти
Додано: Чет 04 чер, 2026 23:15
Ну, работать ради страховки и отпуска - так себе мотивация.
Я вообще не помню или я был официально в отпуске за всю историю наемного труда в Украине.
Кажется один раз настоял на своем праве, это было первое место работы.
Директор сказал, что я могу идти в отпуск при условии, что в первый день после отпуска, кладу заявление по собственному ему на стол.
Я так и сделал. Только не принес, а прислал по почте с уведомлением.
Хорошие деньги и соблюдение трудового законодательства в Украине обычно не совмещались.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 04:15
Ви реально пишете? 850 за професійного електромонтера? Я не розумію. Таке, і 550 в ДТЕК, може пояснити тільки потреба в бронюванні.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 05:53
850 за інженера. А що ви не розумієте, відкрийте вакансії в Дніпрі і подивіться. Ні, можна знайти і за 1000$+, але там вже йдуть вимоги як у космонавтів. В мене на ТЕС 1000$ отримують тільки керівники і ремонтники, які постійно пашуть по 6-7 днів на тиждень. Вам же сказали вище, що 500$ - це вже було щастя і мрія українця всі роки незалежності. Frant і rjkz не дадуть збрехати.
Сказали, що офіційне. І знайомий тут працює, також наче офіційно.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 10:02
Нужно себя ненавидеть, чтобы добровольно сидеть в этом болоте. Достаточно посмотреть на мера.
Меняй среду проживания. как можно там жить, а тем более - работать
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 05 чер, 2026 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 10:39
Додано: П'ят 05 чер, 2026 10:42
Спірне рішення. Так само як знос пам'ятника К2 в Одесі. Все розумію, але передусім це були туристичні атракції, що в Києві, що в Одесі. Тепер їх немає. Чи зміцнилась свідомість громадян України від цього? Питання дискусійне.
Проте, враховуючи що більшість туристів на Андріївському узвозі припливали на пароплавах - в майбутньому їх вже не буде (впенений на 300% що за нашого життя судноплавство на Дніпрі від Запоріжжя до Чорного моря вже не відновлять). То, можна сказати, що туристична галузь від зносу пам'ятника Булгакову не сильно постраждає. Для Одеси шкода більша. Нажаль це була одна з найкрасивіших площ міста. Так, символ імперського минулого, але з естетичної точки зору і якості виконання пам'ятник був бездоганний. Я спілкувався з Тарпаном в той час коли він над цим проектом працював - він там вклався по повній програмі. Тепер пам'ятника немає. Враховуючи що всю Одесу, яка варта уваги, можна обійти за 3 години і більше в місті туристу робити немає чого - це велика втрата. Клята війна.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:54
В Вінниці непогано. Але останій раз був в 2019.
Зараз кажуть забагато машин. Зявились корки.
Велику зарплатню електромеханіком ви не знайдете.
Проте виграєте точно в плані екології.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:29
Я нагадаю тим, хто живе десь в Кончі Заспі, в Козині, в Петрушках, на вулиці Т.Шевченка у Вишневому: зарплата професора одного з кращих ВУЗів України - "аж" 35 000 грн/міс на руки. Тобто 770 доларів/місяць. Це там, де точні науки, а не гуманітарне бла-бла. Тобто чоловіки не йдуть на такі посади, лише жінки впахують. Як це не дивно для місцевих підтанцовщиків пшенично-олійних олігархів. .
Перед війною, в 2021, зарплата кваліфікованого інженера була "аж" 300 дол/міс. Дехто отримував 400 дол/міс, і як винятки, дехто інколи на свята - 500 дол/міс.
Патужній олігархічній пшенично-олійній країні не потрібні інженери, математики, фізики, хіміки.
І зараз не потрібні - тому й немає жодних реформ в системі середньої і вищої освіти. Білть того, дешеві зелені популісти, які за своє життя власними руками не зробили навіть собачу будку чи дерев.яний сортир - поняття не мають, як і навіщо їх проводити.
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