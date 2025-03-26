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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 622623624625

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ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:19

  Amethyst написав:Адназначна
Але я таки підстраХовуюсь і СЕПлю на дебетку, а потім вже внутрішнім поповнюю кредитку.
Якщо СЕП до обіду не з'явиться, то буду аварійно закидувати по р2р на дебетку. Але такого ще не було

але якщо на дебетку, навіщо СЕП. можна відразу p2p, й час збільшується умовно до 17:00 :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:27

Re: ПУМБ

Тому що СЕП це повністю авторизований переказ, на суттєві суми.
А р2р часто прирівнюється до анонімного поповнення готівкою на декілька відносно маленьких сум. І Пумба нервується ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:29

А якщо я в неділю, з дебетки іншого ПУМБівця скину гроші на свою кредитку, то проведеться?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:32

Проведеться
Рекомендую, робити це до обіду хоча Пумба вимагає провести до 18.00

І для сторонніх осіб можуть бути питання у фінмону ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:46

Re: ПУМБ

Вже закинув СЕПом на дебітку, і поповнив Вільний. В неділю зніму і поповню кредитку.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 10:19

  lel написав:Вже закинув СЕПом на дебітку, і поповнив Вільний. В неділю зніму і поповню кредитку.

Чудовий вар-т.
А я зі Швидким у Алки бавлюся.
Хоча вар-т з от Вільним (за нагодою) виглядає надійніше :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:56

Re: ПУМБ

Другий день не можу вивести кешбек. Тимчасовий збій, відповідає підтримка.
Тільки більше 100 добив.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 15:24

нова редакція ДКБО

А Рудому все замало. Вже й на особисті з кредитки комис з травня :(
Взуваємо кєди щоб встигнути отримати безкоштовно додаткові?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 16:41

  lel написав:Вже закинув СЕПом на дебітку, і поповнив Вільний. В неділю зніму і поповню кредитку.


А депозит Вільний відкривається на 30 днів чи можна і на 1, 2,... n днів ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 16:45

  angra написав:
  lel написав:Вже закинув СЕПом на дебітку, і поповнив Вільний. В неділю зніму і поповню кредитку.


А депозит Вільний відкривається на 30 днів чи можна і на 1, 2,... n днів ?

На 30 днів, але можете закрити достроково зі зберіганням відсотків.
lloydbanksua
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