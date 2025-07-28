Спасибо за ответ. Мне сказали, что если что-то неправильно указано, то оплата просто не пройдет, вернется обратно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лип, 2025 16:39
Спасибо за ответ. Мне сказали, что если что-то неправильно указано, то оплата просто не пройдет, вернется обратно.
Додано: Нед 27 лип, 2025 07:06
Re: ПУМБ
При заключении договора вы и так предоставляли фотокопии документов. Захотели взять, так взяли б уже.
Если им документы будите передавать в электронном виде, то на этих фотографиях, например, в Paint написать для каких целей предоставляете документы (главное, чтобы текст в Paint не закрывал текст на документах).
Если в бумажном виде, то делаете ксерокопию и от руки пишите для каких целей предоставляете документы + "згідно з оригіналом", дата, подпись и имя с фамилией.
Додано: Пон 28 лип, 2025 16:22
Якщо поповнити кредитку з манібокса 30.07 до 18.00, то проведеться по рахунку чи краще не ризикувати та поповнити 29.
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