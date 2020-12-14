Додано: Пон 15 вер, 2025 18:00

anduzenko написав: Hotab написав: Куди треба інвестувати і що можна було отримати? Куди треба інвестувати і що можна було отримати?

1. Просто положить на счёт брокера - 2.2%.

2. Бонд-етф (типа iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF) - 3.31%.

3. Сток-етф (типа iShares Core MSCI Europe ETF) 3% дивиденды и 15% рост курса.



Вам там нічого не дістанеться



Мне-то ладно. Как там хорватки, в 500 евро вкладываются?



Менше чим за рік.

Американский стокмаркет так бурно растет с апреля, что мне уже страшно.Это ненормально.Раньше покупал ЕТФ СП 500, ну растет оно, иногда снижается, но потом опять отрастает еще больще. Потом думаю, ну как-то стремно, что самый консервативный на стокмаркете актив сделал почти 20% за год, но растет, "нада брать".Ну ок, думаю, он не очень волатильный, буду докупать по 1-2 когда общий прирост позиции будет выше 10+% (интерфейс Фиделити показывает обший Гейн/лосс и дневной) и в моменты резких падений после каких-либо событий или заявлений кого-то (типа начала войны Израиля и Ирана, очередный обещаний введения очередных тарифов). Но уже с неделю оно растет настолько быстро, что перестал покупать.Кстати, СП500 складывается как корзина из акций 500 компаний США с капитализацией свыше 20 млрд. Там есть бурно растущие компании, а есть и стагнирующие. Поэтому если провести ресерч, то можно покупать акции стабильно растущих компаний, это должно быть выгодней и не менее надежно чем СП500.На мой взгляд, техсектор сильно перегрет 4-кой самых больших компаний и они явно переоценены. Стало-быть есть куда падать. Сейчас жду момента окончательно избавиться от Нвидии и нашел небольшую компанию, которая неплохо растет и пока так не переоценена. Делает примерно то-же.Почему именно Нвидия? Потому что она у всех на слуху и ее активно скупали и скупают "чистильщики обуви". Да, на ней многие сделали состояния. Это был феноменальный рост. Но рано или поздно он совсем прекратится и начнется обвал, "чистильшики обуви" не умеют держать падающий актив. Да и конкуренты уже заявляют о заходе в этот сектор чипов. Нокия тоже была когда-то самым крутым телефоном.