Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:29

  ЛАД написав:Китайцы Теслу не сделали.
Но сделали много электромобилей попроще.
Но с ними ни Европа, ни Маск конкуренцию не очень выдерживают.

Многие китайские (и не китайские) электромобили сделаны значительно разумнее, чем Тесла.
У Теслы слишком много спорных решений.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:41

  stm написав:Час підіймати ставку піхоті, замінити її не вийде. Та і взагалі роздивлятись стаж військового з 2022 і додавати до зп щось відносно стпжу. Це хоча б полу справедливість.
як то так ? Не вийде? армія всього мільйон? Невже не вийде набрати ще 1)?
Це тому що решта не хочуть?) То мож і не треба, якщо більшість не хоче?
Тут кажуть русскій бунт бєссмислєнний і бєспощадєн.)
А український відрізняється? Чи мож непальський, або французький? Всякий бунт це хаос.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:42

  wild.tomcat написав:
  АндрейМ написав:......
И ему же смешно. Он реально думает, что есть "женские" и "мужские" профессии. "настоящие" мужчины и женщины.

Есть общества, которые уже эволюционировали до того, чтобы не видеть в человеке его пол в первую очередь, а просто видеть человека, не приписывая ему какие-то качества; общества, в которых мужчины работают секретарями, нянями, а женщины пилотируют самолеты и охраняют границы. Вот, можно присоединиться к такому обществу, если оно согласиться тебя принять. А разные определители "настоящести" пусть соревнуются в том, кто из них самый "настоящий".
......

давайте все ж не доводити це все до маразму. ......

И с первого же предложения пошел "доводити це все до маразму" :roll:
Где _на тыловых должностях_ все те "подвиги Геракла" нужны? :shock:
И как, инетересно, те же израильские ВС без откручивания колес обходиться умудряются? 🤔
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:43

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
Давайте спробуємо розділити діяльність людини на кілька напрямків

Музика
Малювання
Спорт
.....
Економіка

Чомусь в музиці/малюванні/спорті - оплата досягненнь людей МОЖУТЬ відрізнятись в мільйони разів...
А в економіці це табу?
.......

А кто сказал, что должна быть разница "в мільйони разів"

В єралашиках можливо все.

Він спочатку вигадав зі стелі:
*для Папи Римського -всі люди однакові=діти Божі....
Раз однакові то будь-який перекос в чому завгодно -повинен викорінюватись....* ---- що спростовується наявною нерівністю серед самої церковної ієрархії та відносно віруючих. Ні Папа, ні його Ко й не збираються викорінювати отакий перекос(((
Але єралашечник запросто вигадав і побудував.

Потім взяв і влупив:
"Ваша помилка в тому що ви так само як Папа Римський чи фантазер прочитавший парочку книжок економістів - вважаєте що ВСІ МАЮТЬ ПРАВО на однакові БЛАГА" ---- не розуміючи, що мати право це одне, а предметом було інше - саме реалізація права.
А з вашого боку і овсі предметом було - вплив наслідків нерівності.

Коротше: він тупо рефлексить на окремі слова.. Ще й фантазіями.
І знов без "фантазер прочитавший парочку книжок економістів" -- ну ніяк не може місіонерити.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 вер, 2025 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:46

  wild.tomcat написав:давайте все ж не доводити це все до маразму. чоловіки і жінки таки різні, і не тому що в когось щось висить, а когось ні, а тому, що за сукупним набором характеристик таки вони різні, такими їх створила природа, еволюція. кожного під свій набір задач.

Усі люди різні.

Те, що Ви пишите, людство вже проходило, а деякі суспільства і зараз проходять. Жінки - якісь інваліди, тому вони і голосувати не повинні, займатися певними професіями, мати банківські рахунки і т.д. Реальність же показує, що жінки можуть бути ким завгодно і займатися чим завгодно.


  wild.tomcat написав:чи багато ви особисто знаєте жінок, які в троє - четверо осіб зможуть швиденько скинути з тягача гармату, розгорнути її, зробити пару трійку пострілів, згорнутися, причепитися назад і звалити, поки не накрили?

Я і чоловіків таких не знаю. Але проблема в тому, що багато хто в українському суспільстві вважають, що "справжні" чоловіки повинні вміти це робити.

  wild.tomcat написав:я вам більше скажу, я впевнений, що %% 80, а може і 90, жінок навіть у власному авто колесо на замінять.

Я теж не заміню, і що? Я навіть керувати авто не вмію і не хочу.

  wild.tomcat написав:ви хочете щоб все це робили жінки? ваша мати, дружина, сестра, дочка...?

Де Ви це прочитали? Я хочу, щоб кожен займався тим, чим може/хоче. Я проти стереотипів, а не за примус когось щось робити. Мова-то йшла про чоловіків, яких хтось вважає "несправжніми" через те, що вони щось не можуть робити, є слабкими або бояться чогось.

Я розумію, що кожен із нас вариться у якійсь бульбашці, тому для мене є шоком усі ці розмови тут про "яйця" і "недочоловіків". В моєму оточенні принаймні вже з Університету ніхто ніколи не вживав таких слів, не приписував "ролі" і не обговорював хто що може. Я думав, що українське суспільство подорослішало, але виявляться, що ми просто оточуємо себе людьми, з якими у нас однакові погляди на життя.

В принципі, я погоджуюсь з Вашими оцими Вашими словами
"що за сукупним набором характеристик таки вони різні, такими їх створила природа, еволюція. кожного під свій набір задач."

Лише потрібно додати, що кожного чоловіка природа теж створює різними, і сприймати людину необхідно такою, якою вона є, а не нав'язувати їй якісь штучні характеристики.
