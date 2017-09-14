Многие китайские (и не китайские) электромобили сделаны значительно разумнее, чем Тесла.
У Теслы слишком много спорных решений.
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:29
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:41
як то так ? Не вийде? армія всього мільйон? Невже не вийде набрати ще 1)?
Це тому що решта не хочуть?) То мож і не треба, якщо більшість не хоче?
Тут кажуть русскій бунт бєссмислєнний і бєспощадєн.)
А український відрізняється? Чи мож непальський, або французький? Всякий бунт це хаос.
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:42
И с первого же предложения пошел "доводити це все до маразму"
Где _на тыловых должностях_ все те "подвиги Геракла" нужны?
И как, инетересно, те же израильские ВС без откручивания колес обходиться умудряются? 🤔
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:43
В єралашиках можливо все.
Він спочатку вигадав зі стелі:
*для Папи Римського -всі люди однакові=діти Божі....
Раз однакові то будь-який перекос в чому завгодно -повинен викорінюватись....* ---- що спростовується наявною нерівністю серед самої церковної ієрархії та відносно віруючих. Ні Папа, ні його Ко й не збираються викорінювати отакий перекос(((
Але єралашечник запросто вигадав і побудував.
Потім взяв і влупив:
"Ваша помилка в тому що ви так само як Папа Римський чи фантазер прочитавший парочку книжок економістів - вважаєте що ВСІ МАЮТЬ ПРАВО на однакові БЛАГА" ---- не розуміючи, що мати право це одне, а предметом було інше - саме реалізація права.
А з вашого боку і овсі предметом було - вплив наслідків нерівності.
Коротше: він тупо рефлексить на окремі слова.. Ще й фантазіями.
І знов без "фантазер прочитавший парочку книжок економістів" -- ну ніяк не може місіонерити.
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:46
Усі люди різні.
Те, що Ви пишите, людство вже проходило, а деякі суспільства і зараз проходять. Жінки - якісь інваліди, тому вони і голосувати не повинні, займатися певними професіями, мати банківські рахунки і т.д. Реальність же показує, що жінки можуть бути ким завгодно і займатися чим завгодно.
Я і чоловіків таких не знаю. Але проблема в тому, що багато хто в українському суспільстві вважають, що "справжні" чоловіки повинні вміти це робити.
Я теж не заміню, і що? Я навіть керувати авто не вмію і не хочу.
Де Ви це прочитали? Я хочу, щоб кожен займався тим, чим може/хоче. Я проти стереотипів, а не за примус когось щось робити. Мова-то йшла про чоловіків, яких хтось вважає "несправжніми" через те, що вони щось не можуть робити, є слабкими або бояться чогось.
Я розумію, що кожен із нас вариться у якійсь бульбашці, тому для мене є шоком усі ці розмови тут про "яйця" і "недочоловіків". В моєму оточенні принаймні вже з Університету ніхто ніколи не вживав таких слів, не приписував "ролі" і не обговорював хто що може. Я думав, що українське суспільство подорослішало, але виявляться, що ми просто оточуємо себе людьми, з якими у нас однакові погляди на життя.
В принципі, я погоджуюсь з Вашими оцими Вашими словами
"що за сукупним набором характеристик таки вони різні, такими їх створила природа, еволюція. кожного під свій набір задач."
Лише потрібно додати, що кожного чоловіка природа теж створює різними, і сприймати людину необхідно такою, якою вона є, а не нав'язувати їй якісь штучні характеристики.
