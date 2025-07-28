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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лип, 2025 16:39
PUMB написав:Hella
Вітаємо!
Якщо під час сплати Ви вказували коректні реквізити, то платежі мають бути зараховані. У випадку питань з боку постачальника Ви можете надати квитанції про своєчасну сплату, що формуються дистанційно у застосунку (натисніть на платіж та оберіть "Переглянути квитанцію").
Спасибо за ответ. Мне сказали, что если что-то неправильно указано, то оплата просто не пройдет, вернется обратно.
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Hella
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Додано: Нед 27 лип, 2025 07:06
Hella написав:
Само Киевтеплоэнерго для поиска требует кучу документов, включая фото страниц паспорта и кода. Отправлять побоялась, т.к. непонятно кому документы попадут, еще кредит возьмут
.
При заключении договора вы и так предоставляли фотокопии документов. Захотели взять, так взяли б уже.
Если им документы будите передавать в электронном виде, то на этих фотографиях, например, в Paint написать для каких целей предоставляете документы (главное, чтобы текст в Paint не закрывал текст на документах).
Если в бумажном виде, то делаете ксерокопию и от руки пишите для каких целей предоставляете документы + "згідно з оригіналом", дата, подпись и имя с фамилией.
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Howl
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Додано: Пон 28 лип, 2025 12:30
Howl
Спасибо за подсказку!
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Hella
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Додано: Пон 28 лип, 2025 16:22
Якщо поповнити кредитку з манібокса 30.07 до 18.00, то проведеться по рахунку чи краще не ризикувати та поповнити 29.
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melkh
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Додано: Пон 28 лип, 2025 18:28
Гашусь 30 зранку з манібокса, проблем не було
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Додано: Пон 28 лип, 2025 18:37
melkh написав:
Якщо поповнити кредитку з манібокса 30.07 до 18.00, то проведеться по рахунку чи краще не ризикувати та поповнити 29.
Якщо по номеру картки - то майже миттєвим буде платіж, якщо по реквізитам - то рекомендую не ризикувати в останній день поповнювати
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aanonimovic594
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Додано: Пон 28 лип, 2025 19:59
aanonimovic594 написав: melkh написав:
Якщо поповнити кредитку з манібокса 30.07 до 18.00, то проведеться по рахунку чи краще не ризикувати та поповнити 29.
Якщо по номеру картки - то майже миттєвим буде платіж, якщо по реквізитам - то рекомендую не ризикувати в останній день поповнювати
Не понял юмора... С манибокса разве можно деньги перевести по реквизитам? Вопрос же был конкретно по погашению снятием с манибокса - причем тут реквизиты
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WallNutPen
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