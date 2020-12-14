|
Додано: Нед 14 вер, 2025 20:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Тоді точно буде дешевше
Додано: Пон 15 вер, 2025 13:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Умное можете что-то написать?
Додано: Пон 15 вер, 2025 15:47
Посмотрим с другой стороны.
50К евро упала на счёт одномоментно, или капало в течение многих лет?
Если второе, то зачем их мариновать на украинском счёте, а не инвестировать в течение этих долгих лет за рубежом, чтобы поиметь на текущий момент как минимум 60к, после всех комиссий и вычетов?
Сэкономлено 500 евро - ну круто, чё.
На цветы и шоколадки сколько в год тратите? Вроде не так давно интересовались сами на другой ветке у кого-то.
Додано: Пон 15 вер, 2025 15:56
anduzenko
Менше чим за рік. Куди треба інвестувати і що можна було отримати?
За рік втратити 500 євро для мене це багато.
Я не на стільки заможний як ви, мабуть
Ну і якщо все ж виїздний, то мені простіше щоразу виїжджаючи по справах чи на відпочинок брати 10к кешу (без паперів) і заносити в банк в тій самі Варшаві. Ні для таможні, ні для банку в цьому випадку не треба нічого.
Ну тобто з 1% комси особисто мені ці переводи грошей з укр банку в європейський не цікаві. Але комусь можуть бути цікаві, мабуть.
Вам там нічого не дістанеться
