ПУМБ

Я знаю про 10 днів. Я про те, що в одному випадку 01.08 кешбек нарахований миттєво, а в іншому 02.08 не нарахований досі, хоча це одна і та ж картка, комунальний платіж тому ж самому постачальнику з тими ж самими реквізитами. Все один до одного, тільки різні дати.

Тому що банк діє за принципом дрібного кишенькового злодюжки: хто помітив і підняв гвалт, тому нарахують і навіть виплатять. Іншим - дулю.

04.08-08.08 кешбек нараховується миттєво

а за 02.08 так і не нарахований

04.08-08.08 кешбек нараховується миттєво

а за 02.08 так і не нарахований

Вітаємо! Відповідно до умов Акції, нарахування винагороди відбувається протягом 10 календарних днів від дати виконання операції.



Представник банку Повідомлень: 3334 З нами з: 19.07.11 Подякував: 797 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 сер, 2025 16:28 Искатель написав: Відповідально заявляю: не працює у вас нарахування кешбеку у "Крамниці кешбеків".



ЖОДНОГО РАЗУ НЕ СПРИЙНЯЛО САМОСТІЙНО І НЕ НАРАХУВАЛО! ЖОДНОГО!!!



Посиджу ввечері, виберу всі 30 чи 40 випадків - і завтра викладу прямо тут у гілці, копію - представнику банку у особисті.

Та щось зовсім зникла та "Крамниця" із застосунку, то тепер просто "Пропозиції від партнерів". Навіщо тепер ховати кнопку "Перейти до магазину" під ставкою кешбеку - щоб користувач подумав, що нарахування автоматичне і не зробив той принциповий перехід на сайт продавця із застосунку банку?

Вітаємо!

З урахуванням режиму банківської таємниці інформація щодо обслуговування клієнтського рахунку не може бути надана в публічний простір. Усю необхідну інформацію, щодо щодо запиту ми надали на Вашу ел.адресу.

В свою чергу підкреслюємо, що АТ «ПУМБ» дотримується всіх вимог чинного законодавства при наданні банківських послуг.

ПУМБа ледача *упа. Побачив у УБКІ, що підозріло велика сума використаних лімітів, замовив КІ: ПУМБа єдина банка, що у серпні ще ні разу не оновлювала дані заборгованості. КІ досі світить те, що було погашено ще у липні, тому не сходиться бухгалтерія. Корезоїд у відпустці?

Вітаємо!



З урахуванням режиму банківської таємниці інформація щодо обслуговування клієнтського рахунку не може бути надана в публічний простір. Усю необхідну інформацію, щодо щодо запиту ми надали на Вашу ел.адресу.

