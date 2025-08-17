Воно у Польщі проїздом.
Далі або до Чорногоріі ( нова батьківщина, яку воно також зрадить), або обслуговувати папуасів. За бакси ООН.
Аде я його завжди захищаю. У нього складна історія запліднення
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 17 сер, 2025 15:07
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Воно у Польщі проїздом.
Далі або до Чорногоріі ( нова батьківщина, яку воно також зрадить), або обслуговувати папуасів. За бакси ООН.
Аде я його завжди захищаю. У нього складна історія запліднення
Додано: Нед 17 сер, 2025 15:28
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Шановеі, а де подівся Вітальян?
|