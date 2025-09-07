|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 вер, 2025 11:17
Shaman
Вже написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 3339
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 07 вер, 2025 08:05
PUMB написав:Shaman
Вже написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
це не питання, що потребує уточнення даних. проблема або є, або немає
але є уточнення - проблема виникає лише при поповненні з ВЛАСНОЇ картки. зі сторонньої - все ок
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9662
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 10:20
Shaman
Дані уточнюються з метою перевірки логів за конкретним клієнтом. Без цього, на жаль, ми не можемо перевірити інформацію та виконати коригування.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 3339
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 07 вер, 2025 10:34
PUMB написав:Shaman
Дані уточнюються з метою перевірки логів за конкретним клієнтом. Без цього, на жаль, ми не можемо перевірити інформацію та виконати коригування.
ви можете відкрити власний додаток й спробувати поповнити одну картку з іншої картки ПУМБ. й якщо проблема загальна, то ви її побачите. якщо особиста - то я з цим вже не один місяць живу
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9662
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 11:43
Shaman написав:
й колись казав.
коли заходиш в кредитній картці в розділ поповнити картку, то після кожної цифри додаток вважає, що введення закінчено, й необхідно постійно повертатися. скільки цифр - стільки повернень. версія остання
Нема такого
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4434
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 323 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mihasik
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|