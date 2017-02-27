RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11962119631196411965

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 29
40,00-40,50
7%
2
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
14%
4
41,50-42,00
45%
13
42,00-42,50
14%
4
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
3%
1
Більше 46,00
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:напевне вимагають знати Excel та Word, а ще й ворожу 1С :lol:

Ну не надо так уж обижать. Девушка сильно не студентка и грамотная. И терпения дикого. В Ощаде у неё и фактический рабочий день был побольше 8 часов и регулярные дополнительные выходы в выходные дни без дополнительной оплаты. А она много лет так проработала. ХЗ что там нынче требуют, что она не тянет. Конечно, накладывается и то, что Черноморск не деревня, но и не мегаполис. Но это уже совсем оффтопик. Я о том, что по стране очень по-разному.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5928
З нами з: 23.03.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
2
6
  #<1 ... 11962119631196411965
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3632, 3633, 3634
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36333 37949850
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 23:40
sergia
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2142 13539436
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 сер, 2025 11:59
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23489171
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6728)
12.09.2025 17:45
Ринок ОВДП (9696)
12.09.2025 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.