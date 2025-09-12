Знайомі недавно "познайомилися" з медициною в Канаді. От де зʼявляється ностальгія за Україною.
14 годин в емердженсі в очікуванні, щоб отримати просто знеболюючі і відправитись додому, може пройде а не пройде то знов швидку викличете
Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:35
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:35
Еміграція, заробітчанство
Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад
Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:24
Такі ціни. Родич лікував + цирконієві коронки десь так само за одиницю. Але найгірше, що за короткий час один із полікованих зубів прийшлось взагалі видаляти, а це також зробили із значними ускладненнями. Враження найгірші від польської стоматології.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:39
Наші люди, які зараз в Канаді, лікувати зуби прилітали в Анталію.
Навіть з урахуванням квитка це виявилося значно дешевше, якісніше та ефективніше…
Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:43
Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?
Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:12
Ваш кеп каже:
На тривалість життя впливають також:
екологія
Стреси
Харчові звички
Шкідливі звички
Підтримка фізичної активності
Медицина більшості людей в нашій країні може бути і не треба- помруть ще до першого звернення в лікарню
Особливо десь в селах, де ветеринар ближче ніж сімейний лікар
