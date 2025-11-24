PUMB, а для чого в застос-ку ота гіфка з тортиком?
Банка може дає +7% на депо якесь, чи кешбек 7% за транскордоний переказ?
У мене от тільки цукор до 7.0 піднявся.
Записався терміново до ендокринолога.
І це вся така "святкова" аХтивнісь від банку
Додано: Нед 16 лис, 2025 11:23
Додано: Нед 16 лис, 2025 12:37
Amethyst
Вітаємо! Дякуємо, що поділилися своїми враженнями!
Ця «святкова» позначка з тортом — просто невелике привітання з днем народження застосунку, аби зробити досвід користування трохи теплішим.
Вона не впливає на функціонал, тарифи чи ваші банківські операції ❤️
Додано: Вів 18 лис, 2025 15:55
Где деньги?
Отправил с карты пумбы полчаса назад деньги, на карту другого банка не дошли, квитанцию не формирует. В другом банке проблем нет.
Додано: Вів 18 лис, 2025 15:58
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:00
А Пумба до чого тут?
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:26
Re: ПУМБ
Уже вернули перевод обратно.
Додано: Пон 24 лис, 2025 15:54
Добрый день. Есть несколько открытых карт ПУМБ, есть открытая карта "Национальный кешбек ПУМБ", на неё пришли деньги в рамках "зимова пидтримка", хочу потратить на оплату коммунальных платежей, но при выборе любого платежа -- показывает доступными для выбора источника оплаты только другие карты, в списке выбора карты "Национальный кешбек ПУМБ" нет. Карта активна, не заблокирована и т.д. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Додано: Пон 24 лис, 2025 17:32
Вы можете оплатить коммуналку данной картой из любого другого внешнего платежного ресурса принимающего такие платежи - например Портмоне, изипей и т.п. Оплатить в приложении пумб онлайн вы не сможете потому как банке по дeбильнoму организован сам процесс обработки таких платежей и в этом случае по мнению банка вы платите не комуналку с карты, а делаете перевод денег со текущего счета - соответсвенно банк для такой оплаты не может применить корректный МСС 4900 (коммунальные платежи) а применяет чтото связанное с переводами, а такой мсс соответсвенно не входит в число разрешенных программой нацкешбек и зимняя поддержка поэтому банк их не пропускает, хотя по сути данной операции клиент на такую оплату имеет полное право. Большинство банков данную проблему решило но пумб сильно гордый чтобы заморачиваться дабы обеспечить удобство своим клиентам, хотя об этой проблеме и пути ее решения писали на финансовых форумах больше года назад. В общем платите либо внешними сервисами либо используйте деньги на что-то еще. Пумба тут вам не помощник
