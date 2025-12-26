RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 685686687688

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
18
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 18:12

Re: ПУМБ

Re: ПУМБ

JanIs Если я правильно помню, при включении автопролонгации нет потери процентов за один-два дня, т.к. в день возврата депозита проценты не платятся и в первый день после оформления. Учитывайте, что проценты могут меняться в зависимости от изменения условий депозита.
Но нужно смотреть, иногда лучше выбрать другой вклад, если при пролонгации, допустим, вы не участвуете в каком-то акционном вкладе и т.д.

Но вообще это удобно.

З.Ы. И у меня возник вопрос. Если вклад был под 15%, то при автопролонгации будут ли снова 15% или 13%? Наверное, это вопрос к представителю ПУМБа.
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 18:18

PUMB,у мене закінчується вклад, той що під 13%. Якщо його продовжити, то у мене буде один зайвий день для нарахування відсотків,на відміну, якщо я захочу самостійно переоформити?
Та чи не можна ці кошти покласти на Дохідний+,чи це вважається не новими коштами?
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 18:49

  Hella написав:JanIs Если я правильно помню, при включении автопролонгации нет потери процентов за один-два дня, т.к. в день возврата депозита проценты не платятся и в первый день после оформления. Учитывайте, что проценты могут меняться в зависимости от изменения условий депозита.
Но нужно смотреть, иногда лучше выбрать другой вклад, если при пролонгации, допустим, вы не участвуете в каком-то акционном вкладе и т.д.

Но вообще это удобно.

З.Ы. И у меня возник вопрос. Если вклад был под 15%, то при автопролонгации будут ли снова 15% или 13%? Наверное, это вопрос к представителю ПУМБа.


Буде діюча ставка в день пролонгації.В вашому прикладі 13%.
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 21:50

Hella
Вітаємо!
Так, все правильно, депозит продовжиться за ставкою на день пролонгації. У Вашому випадку, 13%.
PUMB
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 22:32

JanIs
Вітаємо!
Немає різниці, яку саме операцію Ви проведете: перевідкриття чи автопролонгацію. Оскільки в день закриття та відкриття нового депозиту відсотки не нараховуються так само, як і в день настання автопролонгації.
Щодо коштів, що Ви отримали з іншого депозиту, то вони не вважатимуться "новими коштами", оскільки вже були на Вашому рахунку.
PUMB
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 11:31

Re: ПУМБ

Re: ПУМБ

Как интересно... Автопролонгация это ведь не закрытие и открытие нового вклада, а именно продление уже существующего. Или нет?
Тогда в автопролонгации я не вижу никакого смысла.
Попробую уточнить еще и в других банках, как у них с этими понятиями.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 23:28

Є долл віртуалка. Треба занести у відділення долл і переказати п2п на закордонну картку.
Вхід через касу безкомісний на таку? Вхід на картку чи рахунок - як краще в касі казати?
Чи випустити пластик? Це швидко/безкоштовно?
І ліміт типу 29999 в грн екв на операцію? А на день, місяць?
Дякую.
1
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 20:00

PUMB
Звісно, ПУМБ так і не нарахував винагороду. Проголосую ногами. «Наперсники» кінця 80-х — початку 90-х років: кручу, верчу — обманути хочу.
DIV
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:43

Re: ПУМБ

Re: ПУМБ

Подскажите, пожалуйста, кто пробовал покупать по ссылке Пумба в АНЦ, кешбек должен составить 2%. Без проблем проходит оплата картой другого банка, кешбек начисляется?
Arien
  #<1 ... 685686687688
