ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Суб 03 січ, 2026 22:18
Amethyst написав: Hella написав:
Так как Тас дает чистыми 3%...
А яку абонку ви зараз сплачуєте ТАСі?
У меня вклад есть, абонплату не плачу.
Hella
Повідомлень: 1321
З нами з: 25.08.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 44 раз.
Додано: Сер 07 січ, 2026 10:09
«Винагорода з ПУМБ» за оформлення Грошей в розстрочкуhttps://news.finance.ua/ua/nove-zavdann ... ozstrochku
Пропозиція діє протягом січня 2026 — червня 2026 року.
Assistant_Portal
Повідомлень: 2227
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:43
Пытаюсь выбрать категории кешбека в этом месяце, но они не сохраняются.
Нажимаешь "сохранить", но ничего не сохраняется, а приложение возвращается на страничку с предложением "виберіть пропозиції на цей місяц".
акет
Повідомлень: 264
З нами з: 12.11.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:14
акет
Вітаємо!
Спробуйте, будь ласка, оновити застосунок до останньої версії, після чого знову оберіть категорії, якщо помилка повториться, напишіть, будь ласка, нам у приватні повідомлення, аби ми мали можливість все перевірити.
PUMB
- Представник банку
Повідомлень: 3379
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
Додано: Чет 08 січ, 2026 18:38
Користуйтесь додатковими перевагами та Акційними курсами при регулярній купівлі та продажу валюти в застосунку ПУМБhttps://news.finance.ua/ua/korystuytes- ... sunku-pumb
Акція діє до 31 травня 2026 року
Assistant_Portal
Повідомлень: 2227
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 22:28
DIV написав:НЕ РЕКОМЕНДУЮ ПУМБ. ОБМАН ПІД ВИГЛЯДОМ БОНУСНОЇ ПРОГРАМИ
ПУМБ публічно декларує програму «Запроси друга» з винагородою 500 грн за успішну рекомендацію відкриття кредитної картки. На практиці ж ця програма виявилась звичайною пасткою для клієнтів.
За першою рекомендацією бонус було нараховано коректно. Проте друга рекомендація, здійснена 9 грудня 2025 року о 16:17 шляхом офіційного реферального посилання(pumb.onelink.me/Jrxy/p2zrft58), раптово стала «неуспішною» з невідомих і сумнівних причин. Запрошення було надіслано через Viber з Android-пристрою на iPhone 14, після чого протягом кількох хвилин запрошена особа завантажила застосунок, пройшла повну процедуру реєстрації, відкрила кредитну картку з лімітом та здійснила покупки. Усі умови акції були виконані бездоганно.
Наступного дня запрошеній особі банк нарахував 200 грн бонусу(згодом забрав і їх). Водночас мені, як рекомендодавцю, не нарахували нічого.
Подальше спілкування зі службою підтримки залишило вкрай негативне враження.
10 грудня було зафіксовано звернення — співробітниця запевнила, що винагорода з’явиться протягом 5 днів. Це виявилось неправдою.
16 грудня — повторне звернення, яке залишилось без будь-якого результату.
19 грудня — черговий дзвінок, під час якого мені повідомили абсурдне пояснення: нібито застосунок було встановлено «самостійно», а не за моїм посиланням.
Такі аргументи виглядають щонайменше непрофесійно. Банк має повний технічний інструментарій для відстеження реферальних переходів, часу встановлення застосунку, послідовності дій клієнта, переглянутих розділів тощо. Однак звернення №202512-4611 та №202512-7653 були розглянуті формально, без будь-якого реального технічного аналізу.
Поведінка банку викликає асоціації не з сучасною фінансовою установою, а з «наперсниками» кінця 80-х — початку 90-х років: кручу, верчу — обманути хочу. Складається стійке враження, що ПУМБ свідомо ухиляється від виконання власних зобов’язань і не цінує ані постійних, ані нових клієнтів.
Справа зовсім не в кількох сотнях гривень. Справа — у принципах, прозорості та чесності. За таких умов я та дві мої доньки незабаром будемо змушені припинити будь-яку співпрацю з ПУМБ і категорично не рекомендуємо цей банк іншим.
Вітаємо! Після проведення внутрішнього розслідування маємо вказати, що було підтверджено виконання умов акції, у зв'язку з чим винагороду буде зараховано відповідно до правил акції.
PUMB
- Представник банку
Повідомлень: 3379
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 12:03
Pupsik написав:
Щось у мобільний додаток не впускає...це тільки у мене проблема?
У мене працює
Navegantes
Повідомлень: 630
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 162 раз.
