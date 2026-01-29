|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 січ, 2026 23:21
Искатель написав:
Якщо Ви про Крамницю кешбеків, то ця програма у них не доведена до ладу і не працює.
Чесно кажучи, краще б вони її зовсім прибрали.
Спасибо, за нее самую. Ну, послушаем завтра офпреда. Больше, конечно, с этим заморачиваться не буду.
АНЦ, правда, часто придумывает акции, условия по которым не знает их же поддержка, видимо, сырые. Так было в сентябре с 50 грн за заказ от 800 грн. Поддержка сначала упорно говорила, что за каждый заказ. В итоге оказалось - только за первый заказ от нового клиента.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1286
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 січ, 2026 16:05
Arien
Вітаємо!
Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей операції.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 3381
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 січ, 2026 19:05
PUMB, спасибо, отписала Вам в лс.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1286
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 11:56
Акція «Знижка для бізнесу. Надійно з Visa, вигідно в «Епіцентрі» для держателів платіжних карток «Visa Business», емітованих АТ «ПУМБ»https://news.finance.ua/ua/shhodo-prove ... -epicentri
Акція проводиться з 21 січня 2026 року до 15 квітня 2026 року.
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2235
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 16:01
PUMB написав:Arien
Вітаємо!
Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей операції.
А мені в особисті не хочете написати? То я можу прямо сюди викласти:
АНЦ
16.01.2026 замовлення №158501214 на суму 222.12 грн
22.01.2026 замовлення №159194385 на суму 801,10 грн
Якщо потрібно, можу із сайту електронні чеки викласти.
Але у мене питання: навіщо потрібна така програма, якщо ще потрібно потім витрачати час на доведення, що ти дійсно робив ці операції?
Чому одразу не відображається ніде у PUMB Online хоч якась інформація про це?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6458
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1082 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:19
Искатель
Вітаємо!
Ми перевіримо інформацію та надамо Вам зворотний зв'язок.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 3381
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 22:06
PUMB написав:Искатель
Вітаємо!
Ми перевіримо інформацію та надамо Вам зворотний зв'язок.
Сподіваюсь, місяця Вам вистачить на таку складну задачу? Я не поспішаю. Я хочу, щоб щось змінилось на краще... Або щоб просто прибрали к чортам цю "Крамницю кешбеків", яка сира і недороблена.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6458
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1082 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|