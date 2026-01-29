RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:21

  Искатель написав:Якщо Ви про Крамницю кешбеків, то ця програма у них не доведена до ладу і не працює.
Чесно кажучи, краще б вони її зовсім прибрали.

Спасибо, за нее самую. Ну, послушаем завтра офпреда. Больше, конечно, с этим заморачиваться не буду.
АНЦ, правда, часто придумывает акции, условия по которым не знает их же поддержка, видимо, сырые. Так было в сентябре с 50 грн за заказ от 800 грн. Поддержка сначала упорно говорила, что за каждый заказ. В итоге оказалось - только за первый заказ от нового клиента.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 09.09.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:05

Arien
Вітаємо!
Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей операції.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3381
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 19:05

PUMB, спасибо, отписала Вам в лс.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 09.09.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 11:56

Re: ПУМБ

Акція «Знижка для бізнесу. Надійно з Visa, вигідно в «Епіцентрі» для держателів платіжних карток «Visa Business», емітованих АТ «ПУМБ»
https://news.finance.ua/ua/shhodo-prove ... -epicentri
Акція проводиться з 21 січня 2026 року до 15 квітня 2026 року.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2235
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 16:01

  PUMB написав:Arien
Вітаємо!
Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей операції.

А мені в особисті не хочете написати? То я можу прямо сюди викласти:

АНЦ
16.01.2026 замовлення №158501214 на суму 222.12 грн
22.01.2026 замовлення №159194385 на суму 801,10 грн

Якщо потрібно, можу із сайту електронні чеки викласти.
Але у мене питання: навіщо потрібна така програма, якщо ще потрібно потім витрачати час на доведення, що ти дійсно робив ці операції?
Чому одразу не відображається ніде у PUMB Online хоч якась інформація про це?
Искатель
 
Повідомлень: 6458
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:19

Искатель
Вітаємо!
Ми перевіримо інформацію та надамо Вам зворотний зв'язок.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3381
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 22:06

  PUMB написав:Искатель
Вітаємо!
Ми перевіримо інформацію та надамо Вам зворотний зв'язок.

Сподіваюсь, місяця Вам вистачить на таку складну задачу? Я не поспішаю. Я хочу, щоб щось змінилось на краще... Або щоб просто прибрали к чортам цю "Крамницю кешбеків", яка сира і недороблена.
Искатель
 
Повідомлень: 6458
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
