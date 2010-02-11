Сейчас соберут небольшие депозиты игравших в бумажное золото/серебро с плечом простачков и поедем дальше вверх.
"Саечка за испуг".
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:08
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:23
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
А зачем простачкам стопы. Они же летят со своим депозитом в 10 000 у.е. в "коцмас"
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:27
Гарячі новини про дорогоцінні метали
"Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош —
И делай с ним, что хошь!
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки".
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:57
Додано: Чет 29 січ, 2026 19:13
ого, да тут Алигархи на ветке!
"О 18:15 вартість унції золота відскочила до $5266. Загалом за добу ціна впала на 2,8%, проте в річному вимірі метал зріс на понад 90%."
Додано: Чет 29 січ, 2026 19:20
Додано: Чет 29 січ, 2026 23:35
Озвучьте сразу сумму, с которой не придётся стыдливо озираться.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 12:23
M-Audio Вы не поняли. Речь шла за фондовые биржи и какие нужны суммы чтобы торговать на настоящей бирже а не на кухнях-симуляторах.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 12:49
Investing.com — Рынки драгоценных металлов пережили мощный обвал, прервав рекордное ралли. Драйвером падения стало укрепление доллара на фоне сообщений о том, что администрация Дональда Трампа готовится выдвинуть Кевина Уорша на пост председателя ФРС, сообщает Bloomberg.
Золото рухнуло на 6% до $5 000 за унцию, серебро потеряло 15% (опустившись до $97). Платина также упала более чем на 10%. Индекс доллара на этом фоне вырос на 0,5%, сделав металлы дороже для держателей других валют.
Кевин Уорш имеет репутацию «инфляционного ястреба», однако в последние месяцы он сблизился с позицией президента, публично выступая за снижение процентных ставок.
Аналитики отмечают, что рынок был крайне перегрет и просто ждал повода для фиксации прибыли.
Индекс относительной силы золота недавно достиг отметки 90 — самого высокого уровня за десятилетия, что сигнализировало о критической перекупленности.
«Это движение подтверждает правило: быстрый взлет — быстрое падение», — прокомментировал Кристофер Вонг, стратег OCBC.
Несмотря на пятничный обвал, январь остается феноменальным месяцем для драгметаллов, подогреваемым геополитической напряженностью. С начала года золото выросло примерно на 17%, а серебро прибавило 43%.
