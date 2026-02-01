RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 690691692693

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 09:45

AlexTk
Вітаємо!
Змінити суму планових середньомісячних надходжень Ви можете такими шляхами:
1. У застосунку на "Головній" натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті -
"Анкетні дані" - "Оновити дані".
2. Написати нам у Viber або Telegram. У застосунку ПУМБ на «Головній» натисніть на зображення профілю та оберіть «Написати в чат».
3. У відділенні.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3384
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:01

Искатель
Вітаємо!
1. В історії «Крамниці кешбеків» Ви можете переглянути лише ті операції, за які було(або в процесі) нараховано кешбек. Для цього у розділі «Вигоди» оберіть «Крамниці кешбеків» та натисніть на стрілку-годинник у правому верхньому куті - «Історія».
2. Ви можете надіслати скриншоти нам у Viber або Telegram (застосунку ПУМБ на «Головній» натисніть на зображення профілю та оберіть «Написати в чат») або надіслати ПІБ, ІПН та суть звернення у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки за посиланням: https://www.facebook.com/pumbua https://www.instagram.com/pumb.ua
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3384
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:43

  Бетон написав:лично я пумбу написал письмо - відмова співпраці. это ж не банк. это недоразумение.
я дал второй шанс, но нет. работать с моими деньгами вы не будете

а який банк на рівні?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11540
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1721 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:46

  Shaman написав:
  Бетон написав:лично я пумбу написал письмо - відмова співпраці. это ж не банк. это недоразумение.
я дал второй шанс, но нет. работать с моими деньгами вы не будете

а який банк на рівні?..

Приват.
Vip
Тільки Приват, де менеджер, як подруга, яка допоможе навіть неформально
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5979
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:38

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:лично я пумбу написал письмо - відмова співпраці. это ж не банк. это недоразумение.
я дал второй шанс, но нет. работать с моими деньгами вы не будете

а який банк на рівні?..

Приват.
Vip
Тільки Приват, де менеджер, як подруга, яка допоможе навіть неформально

з приводу Привату тут зараз набіжить купа не згодних :lol: особисто для мене не є основним банком.

для клієнтів найбільш цікаві пропозиції все одно пропонують ПУМБ та Сенс - бо схоже там стоїть завдання збільшити кількість користувачів, а воно все ніяк :oops: й кредитують теж саме вони - хоча гарантувати не буду...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11540
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1721 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 690691692693
