Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Примат написав:и что делать в этих селах? Работы там нет, в Киев кататься, сейчас, когда на въездах сумашедшие пробки не очень удобно. Будет просто на шея висеть мертвым грузом, плюс налог платить еще за нее.
Как что? Поставить табуретку, наколоть ножом на стропилах: "тут був Франт"
Frant написав:менше казок треба розказувати комусь Не всі мають розряд з альпінізму, і не всім 25 років.
Енергетичні витрати там невеликі. Просто 5 хвилин всього, якщо не відпочивати. Якщо вашому знайомому 70 років - все може бути. В 48 на 23-й забігається на лайті
48 и 50+ совершенно разные люди , доживёш поймёшь, а если ещё курит и избыточный вес... или инвалид
Курить надо бросать, если бегать на 23й регулярно, то и с лишним весом будет меньше проблем. Ну, а если инвалид...то тогда вопрос - а какого куя было покупать на 23-м? 23-й - это не про "государство дало", такие высотки - свежее строительство. Я знаю одного человека, который понимал, что живет на высоком этаже старого дома, в котором регулярно не работает лифт. Он (тогда еще, в 90-е) разменялся на квартиру на первом этаже и не имеет проблем с лифтом. Хотя не инвалид, но понимал, что моложе он не станет.
Господар Вельзевула написав:Цены начнут падать тогда, когда до большинства дойдет, что это не совпадение, а новая реальность. Что трощить будут каждую зиму, что ничего не поменяется. Пока мы наблюдаем стадию "дві-три неділі".
Я сам люблю давати апокаліптичні прогнози (ОШ і ЯЗ), але саме це - дурня. Питання зараз в тому коли відновлять генерацію і електропостачання після закінчення бойових дій і де буде сенс взагалі його відновлювати. Але якщо йдеться про Києв - тут все відновлять достатньо швидко. Скільки там часу потрбно на будівництво атомної станції? 1-1.5 року? Плюс екологічно чисті сміттєспалювальні заводи нарешті побудують в кожному районі міста.
...и космические корабли будут бороздить просторы Вселенной.
Я на нього підписаний, зранку побачив, що відео вийшло. Як раз дійшла черга цього відосу
Ну що вже можу сказати, у нас при такому снігу, все продовжує працювати, на дорогах багато авто
Ну, это видео Дениса еше не смотрел, хотя его еще читал в ЖЖ, а на ютубе посматриваю иногда. Ничего сверхстрашного не произошло. Даже при малейшем намеке на снег в НЙ начинается "ай-ай-ай". Не знаю почему. Дороги посыпаются тооолстым слоем соли до снегопада. Ее ветер поднимает в воздух, она обжигает слизистую, ты ей дышишь, глотаешь, губы трескаются, на языке соль, глаза разъедает. Автобусы ездят с цепями на ведущих колесах еще до снегопада за несколько дней. В этот раз был такой снегопад, который бывает раз в 5 лет. Выпало более 30 см снега за сутки. Но это был выходной день, с суботы на воскресенье и в воскресенье он еще шел до вечера. Поэтмоу в понедельник отменили школы и город чистил снег. Во вторник уже все работало, хоть транспорт и ходил с опозданиями от расписания. А, ну еще момент. Тут не ставят зимнюю резину, поэтому в такой снег лучше не выезжать. НО! благодаря отмене школьных занятий оффлайн (мои дети учились онлайн), значительно снизился траффик и комунальные службы могли спокойно заниматься снегом. Пробок практически не было. За тротуар перед каждым домом или магазином ответственнен дом и магазин. Городские службы чистят улицы. Мусорными траками. Не специально купленными грузовиками с отвалами! Кстати, лет 5 назад, примерно в это время тоже был снегопад, еще больше снега было, я шел буквально по колено в снегу, помню, ну день уборки и город живет дальше. Но весь его убрать было непросто, п
fox767676 написав:приснился сон что покупаю инвестквартиру на Арсенальной до этого всякие боснии снились быть бобру
я не куянин але Арсенальна це те де я хотів би жити у Києві
я запроваджу межу осідлості для дніпроашкеназців, що знущаються з катайконіма Великого Києва
Не надо так резко А то мы вам поставим следующим презом либо Беню, либо самого Миндича ПыСы. Локацию ноаостроя поконкретнее узнать то можно? Ну шоб хоть цену инвестиции сложить и понять норму прибыли. В тех местах свет вообще выключают?