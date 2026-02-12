|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лют, 2026 22:08
klug написав: Shaman написав:
не забув. але я написав про банки, які зараз пропонують заманухи. а Моно через те, що досяг межі 10 млн користувачів - не знаю, активних чи загалом - то зараз пропонує лише емоційні заманухи на кшталт пошуку лімонів
Що ж Вам таке смачне і матеріальне пропонує ПУМБа, закуповуєте мерч від Авіації Галичини на весну?
не особисто мені - я кажу про загальні пропозиції.
2
4
5
Додано: Пон 02 лют, 2026 11:05
Беріть участь в акції «Нагороди з ПУМБ» та отримуйте бонус 100 грн.https://news.finance.ua/ua/bonus-za-opl ... tkoyu-pumb
Акція проводиться з лютого 2026 року по грудень 2028 року.
Додано: Вів 10 лют, 2026 09:18
Сплачуй карткою ПУМБ від Mastercard та отримай знижку -5% у Comfyhttps://news.finance.ua/ua/splachuy-kar ... -5-u-comfy
Акція діє з 5 лютого до 15 березня 2026 року.
Додано: Чет 12 лют, 2026 09:47
Не могу понять, в приложении можно посмотреть только операции за последние пол-года?
И выписку глубже не возможно сделать??
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:11
ВIВ написав:
Не могу понять, в приложении можно посмотреть только операции за последние пол-года?
И выписку глубже не возможно сделать??
Вітаємо! В мобільному застосунку можливо переглянути історію операція за останні 6 місяців. Оформити виписку можливо за останні 12 місяців.
Якщо Вам потрібна виписка за більший період, то рекомендуємо звернутися до чат-підтримки в Telegram/Viber або до будь-якого відділення нашого банку.
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:37
PUMB написав: ВIВ написав:
Не могу понять, в приложении можно посмотреть только операции за последние пол-года?
И выписку глубже не возможно сделать??
Вітаємо! В мобільному застосунку можливо переглянути історію операція за останні 6 місяців. Оформити виписку можливо за останні 12 місяців.
Якщо Вам потрібна виписка за більший період, то рекомендуємо звернутися до чат-підтримки в Telegram/Viber або до будь-якого відділення нашого банку.
А с чем у вас связан такой маразм?
Имею 10+ банковских приложений, у всех любую операцию можно хоть за 10 лет увидеть...
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:23
ВIВ написав: PUMB написав: ВIВ написав:
Не могу понять, в приложении можно посмотреть только операции за последние пол-года?
И выписку глубже не возможно сделать??
Вітаємо! В мобільному застосунку можливо переглянути історію операція за останні 6 місяців. Оформити виписку можливо за останні 12 місяців.
Якщо Вам потрібна виписка за більший період, то рекомендуємо звернутися до чат-підтримки в Telegram/Viber або до будь-якого відділення нашого банку.
А с чем у вас связан такой маразм?
з жадністю їхньою, мабуть
бо чіпи пам'яті здорожчали
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:18
Весняна Акційна кампанія від ПУМБ «Додаємо енергії вашому бізнесу»https://news.finance.ua/ua/vesnyana-akc ... mu-biznesu
Акція діє з 12.02.2026 по 12.04.2026
