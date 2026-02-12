RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 691692693694

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 22:08

  klug написав:
  Shaman написав:не забув. але я написав про банки, які зараз пропонують заманухи. а Моно через те, що досяг межі 10 млн користувачів - не знаю, активних чи загалом - то зараз пропонує лише емоційні заманухи на кшталт пошуку лімонів

Що ж Вам таке смачне і матеріальне пропонує ПУМБа, закуповуєте мерч від Авіації Галичини на весну?

не особисто мені - я кажу про загальні пропозиції. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11638
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 11:05

Re: ПУМБ

Беріть участь в акції «Нагороди з ПУМБ» та отримуйте бонус 100 грн.
https://news.finance.ua/ua/bonus-za-opl ... tkoyu-pumb
Акція проводиться з лютого 2026 року по грудень 2028 року.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2255
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:18

Re: ПУМБ

Сплачуй карткою ПУМБ від Mastercard та отримай знижку -5% у Comfy
https://news.finance.ua/ua/splachuy-kar ... -5-u-comfy
Акція діє з 5 лютого до 15 березня 2026 року.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2255
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 09:47

Не могу понять, в приложении можно посмотреть только операции за последние пол-года?
И выписку глубже не возможно сделать??
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 03.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:11

  ВIВ написав:Не могу понять, в приложении можно посмотреть только операции за последние пол-года?
И выписку глубже не возможно сделать??

Вітаємо! В мобільному застосунку можливо переглянути історію операція за останні 6 місяців. Оформити виписку можливо за останні 12 місяців.
Якщо Вам потрібна виписка за більший період, то рекомендуємо звернутися до чат-підтримки в Telegram/Viber або до будь-якого відділення нашого банку.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3385
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:37

  PUMB написав:
  ВIВ написав:Не могу понять, в приложении можно посмотреть только операции за последние пол-года?
И выписку глубже не возможно сделать??

Вітаємо! В мобільному застосунку можливо переглянути історію операція за останні 6 місяців. Оформити виписку можливо за останні 12 місяців.
Якщо Вам потрібна виписка за більший період, то рекомендуємо звернутися до чат-підтримки в Telegram/Viber або до будь-якого відділення нашого банку.

А с чем у вас связан такой маразм?
Имею 10+ банковских приложений, у всех любую операцию можно хоть за 10 лет увидеть...
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 03.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:23

  ВIВ написав:
  PUMB написав:
  ВIВ написав:Не могу понять, в приложении можно посмотреть только операции за последние пол-года?
И выписку глубже не возможно сделать??

Вітаємо! В мобільному застосунку можливо переглянути історію операція за останні 6 місяців. Оформити виписку можливо за останні 12 місяців.
Якщо Вам потрібна виписка за більший період, то рекомендуємо звернутися до чат-підтримки в Telegram/Viber або до будь-якого відділення нашого банку.

А с чем у вас связан такой маразм?
з жадністю їхньою, мабуть
:mrgreen: бо чіпи пам'яті здорожчали :twisted:
flysoulfly
 
Повідомлень: 6034
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1938 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:18

Re: ПУМБ

Весняна Акційна кампанія від ПУМБ «Додаємо енергії вашому бізнесу»
https://news.finance.ua/ua/vesnyana-akc ... mu-biznesu
Акція діє з 12.02.2026 по 12.04.2026
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2255
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 691692693694
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.