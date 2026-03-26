Рився тут на сайті і натрапив на поточну схему конвертації валюти. ПУМБа заявляє, що при конвертації валюти закордоном, якщо картка Visa і рахунок не UAH, то бере ще +1% до курсу МПС, а за картками МС типу комісії немає. Ніби раніше такого не було і Visa у ПУМБи навпаки була адекватніша? Та й сама схема була зрозуміліша. Про єдину валюту розрахунку з МПС знайшов лише у ДКБО і то з чималим зусиллям (п.3.8.2.2).
klug написав:Рився тут на сайті і натрапив на поточну схему конвертації валюти. ПУМБа заявляє, що при конвертації валюти закордоном, якщо картка Visa і рахунок не UAH, то бере ще +1% до курсу МПС, а за картками МС типу комісії немає. Ніби раніше такого не було і Visa у ПУМБи навпаки була адекватніша? Та й сама схема була зрозуміліша. Про єдину валюту розрахунку з МПС знайшов лише у ДКБО і то з чималим зусиллям (п.3.8.2.2).
Порівняв дати файлів, мій 2016-го року, Ваш - 2021. Але свій не з власних архівів дістав - посилання розміщене на сторінці https://www.pumb.ua/card_bank/vsekarta під назвою "Курсоутворення за картками".
PUMBa, треба навести лад. За посиланням 24589 все ще пише, що EUR за Visa має списуватися з карток у EUR 1:1 без конвертації через USD. Це все ще актуально чи все ж як написано у ДКБО, для всіх МПС валюта розрахунку у ПУМБі USD?
PUMB написав:klug Вітаємо! Так, для всіх МПС валюта розрахунку долар.
А есть где нибудь в общем доступе какой нибудь из документов банка где клиент мог бы ознакомится как происходит конвертация в случае если валюта платежа и/или валюта карты отличаются от USD?
Вітаємо! Відповідно д пп. 3.8.2.2 п. 3.8.2 Розділу ІІ Договору комплексного банківського обслуговування (ДКБО), Якщо валюта операції відрізняється від долару США - з валюти операції в долар США за курсом МПС, з долару США в національну валюту за курсом, встановленим Банком по операціях, здійснених з використанням Картки поза мережею платіжних терміналів, банкоматів або інших платіжних пристроїв Банку, на дату здійснення операції. Курс Банку встановлюється лише для конвертації з долару США у гривню.
Давно не користувався кредитною карткою «всеМОЖУ», 4 лютого відновив використання. За цей період банк за своєю ініціативою двічі підвищував мені кредитний ліміт. На теперішній час, кредитний ліміт за карткою використано майже в повному обсязі (тобто тіло кредиту майже співпадає із наданим кредитним лімітом). Разом з тим, у посиланні на картці зазначено «Щоб залишитися в пільговому періоді, внесіть *****грн до 18.00 до 30.03.2026», при цьому зазначена сума (*****грн) суттєво менша за розмір використаного кредитного ліміту (відповідає першому етапу підвищення КЛ). Остання операція за карткою -Дата виконання (Дата постінгу) 2026-03-25 Так мені сплачувати суму повного погашення, чи рекомендовану в посиланні на картці?