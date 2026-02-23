Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 кві, 2026 15:02
Howl написав:
lloydbanksua, ну ось тобі й відповідь на твій інцидент.
Застосунок банку генерує спеціальне посилання, в браузер чи блокувальники реклами в посиланні прибирає "зайве". Тому ПУМБ не бачить, що ти скористався пропозицією з "Крамниці кешбеків".
PUMB, я раджу вам у застосунку на видному місці доти текст щодо цього.
Вітаємо! Ми зафіксували Вашу пропозицію. Дякуємо за Ваші коментарі, саме завдяки ним ми можемо ставати кращими!
Додано: Чет 02 кві, 2026 14:02
Приймайте участь в акції «Нагороди з ПУМБ» та отримайте бонус 100 грн.https://news.finance.ua/ua/sotnya-za-so ... zom-z-pumb
Акція діє з квітня 2026 року до грудня 2028 року
Додано: Чет 02 кві, 2026 17:02
У зв’язку з ефективністю акції «Залишайся з ПУМБ» її продовжено до 30.06.2026https://news.finance.ua/ua/akciya-zalys ... 1775141431
Період проведення Акції 23.02.2026 — 30.06.2026
Додано: Суб 04 кві, 2026 16:24
PUMB написав: Howl написав:
lloydbanksua, ну ось тобі й відповідь на твій інцидент.
Застосунок банку генерує спеціальне посилання, в браузер чи блокувальники реклами в посиланні прибирає "зайве". Тому ПУМБ не бачить, що ти скористався пропозицією з "Крамниці кешбеків".
PUMB, я раджу вам у застосунку на видному місці доти текст щодо цього.
Вітаємо! Ми зафіксували Вашу пропозицію. Дякуємо за Ваші коментарі, саме завдяки ним ми можемо ставати кращими!
тоді вже рекомендуйте зводити окремий смартфон для коректної роботи вашого застосунку, а то знов йому ще щось інше буде заважати
Додано: Нед 05 кві, 2026 23:47
Howl написав:
lloydbanksua, ну ось тобі й відповідь на твій інцидент.
Застосунок банку генерує спеціальне посилання, в браузер чи блокувальники реклами в посиланні прибирає "зайве". Тому ПУМБ не бачить, що ти скористався пропозицією з "Крамниці кешбеків".
PUMB, я раджу вам у застосунку на видному місці доти текст щодо цього.
У мене на телефоні жодного блокування реклами немає, але ПУМБ все рівно не бачить, що я скористався пропозицією )) Порадьте їм що-небудь, щоб вже нарешті це запрацювало.
Додано: Пон 06 кві, 2026 03:27
Искатель написав: Howl написав:
lloydbanksua, ну ось тобі й відповідь на твій інцидент.
Застосунок банку генерує спеціальне посилання, в браузер чи блокувальники реклами в посиланні прибирає "зайве". Тому ПУМБ не бачить, що ти скористався пропозицією з "Крамниці кешбеків".
PUMB, я раджу вам у застосунку на видному місці доти текст щодо цього.
У мене на телефоні жодного блокування реклами немає, але ПУМБ все рівно не бачить, що я скористався пропозицією )) Порадьте їм що-небудь, щоб вже нарешті це запрацювало.
Сьогодні несподівано вступлюся за ПУМБу. ПУМБа сама не може бачити, як Ви взаємодієте з партнером та що там купуєте. Вона може лише передати партнеру інформацію, що такий-то користувач прийшов від неї, далі вже справа партнера передати назад дані, що клієнт здійснив покупку і на яку суму. Я от на тижні полачував покупку на Prom.ua і інфа, що покупка успішна, кишмиш у розмірі Х очікує і буде зараховано після того, як заберу товар на пошті. Також ця покупка з'явилася в історії Крамниці. Не всі партнери "однаково корисні" і деякі можуть відверту тупити та не передавати цю інформацію назад ПУМБі, поки їм не дадуть копняка. ПУМБа може їх ворушити, але якихось принципово дієвих механізмів впливу на них не має. Від того і такі мега строки зарахування для Крамниці.
P.S. не для всіх партнерів інтеграція працює однаково. Наприклад, є різниця чи в умовах прописана покупка через сайт/застосунок/промокод, чи є вимога платити саме карткою ПУМБи і т.д.
Додано: Пон 06 кві, 2026 05:10
Искатель написав:
У мене на телефоні жодного блокування реклами немає, але ПУМБ все рівно не бачить, що я скористався пропозицією ))
А яким браузером користуєшся?
