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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 703704705706

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 85
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
19%
16
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 05:28

Re: ПУМБ

Учора оновився застосунок ПУМБ до версії 2.334.06 (платформа Android), в якій функції керування відкритим банкінгом: можна керувати прийомом запитів до рахунку ПУМБ, в також додати рахунки (IBAN) інших банків.

На поточний момент можна додати в ПУМБ рахунки àбанк і ПриватБанку.

Рахунок додається на 90 днів. Можна дати доступ на баланс, історію операцій. При додаванні рахунку в застосунку іншого банку надходить PUSH, який треба погодити.

Рахунки Альянс, ТАС, mono, Райф, NovaPay, Сенс не підтримуються.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 07:47

  Howl написав:Учора оновився застосунок ПУМБ до версії 2.334.06 (платформа Android), в якій функції керування відкритим банкінгом: можна керувати прийомом запитів до рахунку ПУМБ, в також додати рахунки (IBAN) інших банків.

На поточний момент можна додати в ПУМБ рахунки àбанк і ПриватБанку.

Рахунок додається на 90 днів. Можна дати доступ на баланс, історію операцій. При додаванні рахунку в застосунку іншого банку надходить PUSH, який треба погодити.

Рахунки Альянс, ТАС, mono, Райф, NovaPay, Сенс не підтримуються.

А яка з цього практична користь?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 11:02

Re: ПУМБ

Искатель, управління сімейним бюджетом.
Howl
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