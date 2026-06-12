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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2026 05:28
Учора оновився застосунок ПУМБ до версії 2.334.06 (платформа Android), в якій функції керування відкритим банкінгом: можна керувати прийомом запитів до рахунку ПУМБ, в також додати рахунки (IBAN) інших банків.
На поточний момент можна додати в ПУМБ рахунки àбанк і ПриватБанку.
Рахунок додається на 90 днів. Можна дати доступ на баланс, історію операцій. При додаванні рахунку в застосунку іншого банку надходить PUSH, який треба погодити.
Рахунки Альянс, ТАС, mono, Райф, NovaPay, Сенс не підтримуються.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 07:47
Howl написав:
Учора оновився застосунок ПУМБ до версії 2.334.06 (платформа Android), в якій функції керування відкритим банкінгом: можна керувати прийомом запитів до рахунку ПУМБ, в також додати рахунки (IBAN) інших банків.
На поточний момент можна додати в ПУМБ рахунки àбанк і ПриватБанку.
Рахунок додається на 90 днів. Можна дати доступ на баланс, історію операцій. При додаванні рахунку в застосунку іншого банку надходить PUSH, який треба погодити.
Рахунки Альянс, ТАС, mono, Райф, NovaPay, Сенс не підтримуються.
А яка з цього практична користь?
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 11:02
Искатель, управління сімейним бюджетом.
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