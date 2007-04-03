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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3665366636673668
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 19:14

Цікаво
selenamillow
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:06

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Колеги, привіт.
Новина:
"Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером. Компания SpaceX успешно завершила крупнейшее в истории размещение акций на бирже - 555,6 млн акций по 135 долларов. Начальная оценка стоимости компании на бирже Nasdaq составит 1,77 трлн долларов (1,53 трлн евро).
Это значит, что после старта торгов 12 июня главный собственник компании Илон Маск станет первым человеком с состоянием более одного триллиона долларов - по крайней мере, на бумаге. Маск сохранит полный контроль над SpaceX даже после выхода на биржу, обладая более 80 процентами акций."
Вчора дивився інтерв'ю з якимось прибиральником з цієї компанії, людина потроху скуповувала ці акції, працюючи тут. Станом на сьогодні вона має на папері вже майже мільйон доларів.
Якщо не помиляюся, то цей аутист добре топив за монетку Dogecoin у свій час. То, може, на фоні шалених прибутків свого Space X, зараз почнеться сильний памп цього шитка?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:21

  vitaxa2006 написав:Колеги, привіт.
Новина:
Компания SpaceX успешно завершила крупнейшее в истории размещение акций на бирже - 555,6 млн акций по 135 долларов. Начальная оценка стоимости компании на бирже Nasdaq составит 1,77 трлн долларов (1,53 трлн евро).


Вчора дивився інтерв'ю з якимось прибиральником з цієї компанії, людина потроху скуповувала ці акції, працюючи тут. Станом на сьогодні вона має на папері вже майже мільйон доларів.

Яким прибиральником? Наркоман чтолє? Тільки вчора розміщення акцій відбулось. Нічого не переплутали???
won
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 09:22

  won написав:
  vitaxa2006 написав:Колеги, привіт.
Новина:
Компания SpaceX успешно завершила крупнейшее в истории размещение акций на бирже - 555,6 млн акций по 135 долларов. Начальная оценка стоимости компании на бирже Nasdaq составит 1,77 трлн долларов (1,53 трлн евро).


Вчора дивився інтерв'ю з якимось прибиральником з цієї компанії, людина потроху скуповувала ці акції, працюючи тут. Станом на сьогодні вона має на папері вже майже мільйон доларів.

Яким прибиральником? Наркоман чтолє? Тільки вчора розміщення акцій відбулось. Нічого не переплутали???

Він впродовж своєї роботи там купував з кожної зп якусь кількість, вони усі там так роблять. Ось і накопичилося.
Востаннє редагувалось vitaxa2006 в П'ят 12 чер, 2026 09:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 09:36

  won написав:
  vitaxa2006 написав:Колеги, привіт.
Новина:
Компания SpaceX успешно завершила крупнейшее в истории размещение акций на бирже - 555,6 млн акций по 135 долларов. Начальная оценка стоимости компании на бирже Nasdaq составит 1,77 трлн долларов (1,53 трлн евро).


Вчора дивився інтерв'ю з якимось прибиральником з цієї компанії, людина потроху скуповувала ці акції, працюючи тут. Станом на сьогодні вона має на папері вже майже мільйон доларів.

Яким прибиральником? Наркоман чтолє? Тільки вчора розміщення акцій відбулось. Нічого не переплутали???


https://minfin.com.ua/2026/06/09/175500882/
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 11:45

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