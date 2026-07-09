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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Добавить

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за темой Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 705706707708 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 86 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 11 2- Погане. Некомпетентне. 19% 16 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 14 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 27 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 18 Всего голосов : 86 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:21 Charter

Квитанція в застосунку може не формуватись, наприклад, якщо платіж перебуває ще у банківському опрацюванні.

Дякуємо, що повідомили та раді, що Ваше питання вирішилось! Бажаємо вдалого дня 😊 PUMB

Представник банку Сообщения: 3415 С нами с: 19.07.11 Благодарил (а): 797 раз. Поблагодарили: 225 раз. Добавлено: Чт 09 июл, 2026 16:32 АНЦ kulikrom писал(а): Надано чекі від ТОВ "АНЦ" у якості доказу. Надано чекі від ТОВ "АНЦ" у якості доказу.

Можливо у когось є досвід, поділиться будь ласка. Чи є сенс звернутися до Продавця, саме на гарячу лінію АНЦ, з проханням зі свого боку підтвердити Банку здійснення покупки?

Нажаль, ПУМБ обіцяв вирішити у 3-денний термін, але після мого звернення з метою уточнення на 10-й день, представник Банку вирішив поставити #неначасі ЗУ Про звернення... та створив нову заяву по одній й той самій справі, лише зсунувши на декаду терміни.

Якось стається так, що начебто Банк грається зі ст.19 п.1.2) ЗУ Про захист справ... Можливо у когось є досвід, поділиться будь ласка. Чи є сенс звернутися до Продавця, саме на гарячу лінію АНЦ, з проханням зі свого боку підтвердити Банку здійснення покупки?Нажаль, ПУМБ обіцяв вирішити у 3-денний термін, але після мого звернення з метою уточнення на 10-й день, представник Банку вирішив поставити #неначасі ЗУ Про звернення... та створив нову заяву по одній й той самій справі, лише зсунувши на декаду терміни.Якось стається так, що начебто Банк грається зі ст.19 п.1.2) ЗУ Про захист справ... kulikrom

Сообщения: 1573 С нами с: 14.09.11 Благодарил (а): 31 раз. Поблагодарили: 96 раз. Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:18 kulikrom писал(а): kulikrom писал(а): Надано чекі від ТОВ "АНЦ" у якості доказу. Надано чекі від ТОВ "АНЦ" у якості доказу.

Можливо у когось є досвід, поділиться будь ласка. Чи є сенс звернутися до Продавця, саме на гарячу лінію АНЦ, з проханням зі свого боку підтвердити Банку здійснення покупки?

Нажаль, ПУМБ обіцяв вирішити у 3-денний термін, але після мого звернення з метою уточнення на 10-й день, представник Банку вирішив поставити #неначасі ЗУ Про звернення... та створив нову заяву по одній й той самій справі, лише зсунувши на декаду терміни.

Якось стається так, що начебто Банк грається зі ст.19 п.1.2) ЗУ Про захист справ... Можливо у когось є досвід, поділиться будь ласка. Чи є сенс звернутися до Продавця, саме на гарячу лінію АНЦ, з проханням зі свого боку підтвердити Банку здійснення покупки?Нажаль, ПУМБ обіцяв вирішити у 3-денний термін, але після мого звернення з метою уточнення на 10-й день, представник Банку вирішив поставити #неначасі ЗУ Про звернення... та створив нову заяву по одній й той самій справі, лише зсунувши на декаду терміни.Якось стається так, що начебто Банк грається зі ст.19 п.1.2) ЗУ Про захист справ...

Вітаємо! Ми бажаємо більш детально розібратися в ситуації, саме тому, звернулися до Вас в приватні повідомлення Вітаємо! Ми бажаємо більш детально розібратися в ситуації, саме тому, звернулися до Вас в приватні повідомлення PUMB

Представник банку Сообщения: 3415 С нами с: 19.07.11 Благодарил (а): 797 раз. Поблагодарили: 225 раз. #<1 ... 705706707708 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

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