Відео новини від Finance.ua

Нерухомість у передмісті Києва манить інвесторів фантастичною математикою: при мінімальній вартості житла від 531 тис. грн та оренді в 10–18 тис. грн теоретичний термін окупності становить рекордні 4,5 роки! Але що ховається за красивими рендерами відділів продажу в Ірпені, Вишневому чи на Борщагівці? У цьому випуску ми знімемо рожеві окуляри та розберемо сувору реальність приміських новобудов.
Таймкоди 00:00 — Анонс рейтингу забудовників приміської зони столиці за 2025 рік від «Мінфін». 00:27 — Статистика зданого в експлуатацію житла, концентрація ринку та лідери за локаціями. 01:24 — Аналіз цін за квадратний метр і медіанна вартість квартир. 02:18 — Інвестиційна привабливість передмістя, орендні ставки та терміни окупності. 03:34 — Логістичні та транспортні проблеми: реальний час у дорозі та прив'язка до станцій метро. 04:50 — Якість питної води в автономних свердловинах та комерційні тарифи на світло. 06:20 — Проблема блекаутів, наявність генераторів та реальний стан соціальної інфраструктури. 07:08 — Статус замовника та цільове призначення землі. 08:14 — Маркер безпеки та перелік ЖК, що його мають. 09:43 — ТОП-5 девелоперів передмістя Києва за обсягами будівництва та підсумки ринку.
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Валютний ринок України перебуває у стані хиткої рівноваги, але попереду — момент істини. Вже 18 червня відбудеться стратегічне засідання монетарного комітету Національного банку України, на якому ухвалять рішення щодо облікової ставки. Чи залишиться вона на рівні 15%, і як це змінить цифри на табло обмінників? У цьому відео банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий дає детальний та реалістичний прогноз курсу долара та євро на найближчий тиждень.
Таймкоди 00:00 — Масштабні виклики на валютному ринку та дефіциту валюти 02:02 — Чинники тиску на економіку 05:20 — Вплив геополітики Близького Сходу 07:35 — Прогноз валютного коридору для долара та євро на міжбанку 08:20 — Очікувані межі курсів валют на роздрібному готівковому ринку 08:35 — Щоденний крок курсових коливань на міжбанку, в касах банків та обмінниках 08:54 — Аналіз спредів для американської та європейської валют 09:26 — Розбіжності готівкового ринку, рівень синхронізації з міжбанком та підсумкова амплітуда коливань
З 1 липня частина українських пенсіонерів отримає додаткові гроші! Пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок виплат, проте масштабного оновлення чекати не варто — індексація вже завершилась. Хто саме потрапив у списки щасливчиків, які вікові надбавки запрацюють за два тижні, та через який юридичний нюанс перша виплата може виявитися значно меншою, ніж ви очікували?
Таймкоди 00:00 — Липневе підвищення пенсій та обмеженого кола отримувачів додаткових виплат. 00:52 — Шкала щомісячних вікових надбавок для категорій від 70, 75 та понад 80 років. 02:44 — Проблема швидкої втрати купівельної спроможності пенсії через застарілу формулу розрахунку. 05:05 — Спрощенні правила підтвердження страхового стажу. 06:04 — Нові зобов'язання ПФУ щодо інформування громадян та роль паперової трудової книжки. 08:08 — Зарахування стажу за періоди з боргом роботодавця по ЄСВ. 09:55 — Як несплачені внески вплинуть на фінансовий розмір виплат.
Долар впритул наблизився до тривожної позначки у 45 гривень. Що буде з курсом цього тижня і чи варто панічно штурмувати обмінники? У цьому відео ділимося ексклюзивним прогнозом від банкірів Глобус Банку Тараса Лєсового. Ви дізнаєтеся, чому паливні гіганти підігрівають попит на валюту та як перекриття Ормузької протоки Іраном тисне на українські АЗС?
00:00 — Прогнозів банкіра щодо курсу долара 00:53 — Режим керованої гнучкості НБУ та очікувані обсяги інтервенцій на міжбанку. 01:28 — Сповільнення інфляції та літня сезонність як природні союзники стабілізації гривні. 03:03 — Зниження банком Goldman Sachs прогнозу ціни на золото на кінець 2026 року через політику ФРС США. 04:38 — Курсовий прогноз Тараса Лісового для долара та євро в Україні на кінець червня. 05:15 — Ситуація на готівковому ринку: штучне розширення спредів обмінниками та відсутність дефіциту.
Якщо ви заправляєте автомобіль, купуєте продукти в супермаркеті чи намагаєтеся зберегти власні заощадження під час війни — це відео для вас. У цьому випуску розбираємося, чому нафта марки Brent спочатку підскочила через погрози Дональда Трампа та блокування Ормузької протоки, а потім різко пішла на спад. Як пом'якшення санкцій проти Ірану та додаткові мільйони барелів від ОАЕ і Кувейту вплинуть на роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні?
Таймкоди 00:00 — Вплив переговорів США та Ірану у Швейцарії на світові ціни на нафту. 02:21 — Ризики нової ескалації на Близькому Сході та чому про стабільність говорити зарано. 03:31 — Передумови зниження цін 04:34 — Як зміна світових цін на нафту вплине на вартість бензину й дизелю на АЗС? 05:55 — Як цінники на пальне впливають на вартість продуктів у магазинах?
Долар, євро, курс та чергова хвиля паніки в обмінниках — про це зараз говорять абсолютно всі. Але перш ніж бігти купувати чи продавати валюту на старті нового місяця, подивіться це відео. Лише за кілька хвилин ви дізнаєтеся конкретні та точні цифри, у яких межах триматиметься курс цього тижня. У цьому випуску банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий дає детальний та спокійний розбір ринку.
Таймкоди 01:11 — Стабільна гривня. Що дозволяє їй триматися? 02:26 — Попит імпортерів пального та вплив геополітики Близького Сходу. 03:03 — Споживчі ціни та сезонне здешевлення продуктів. 04:04 — Ринок золота: стрімке падіння ціни нижче психологічної позначки у 4 000$ за унцію. 06:00 — Прогноз долара та євро. Цінові коридори для валют на міжбанку та в обмінниках. 07:05 — Аналіз спредів у комерційних банках та обмінних пунктах. 07:42 — Середня амплітуда тижневих відхилень.
Долар впритул підібрався до позначки 45, а євро тестує рівень 52 гривні. Чи це вже межа, чи цього тижня валютний ринок готує нові сюрпризи? Перш ніж бігти до найближчого обмінника, подивіться це відео. За наступні кілька хвилин ми назвемо конкретні та точні цифри на період з 6 по 12 липня 2026 року. У цьому банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий розповість чому гривневі депозити зараз рятують ринок від дефіциту валюти та як сезонний вітамінний кошик стримує інфляцію.
Таймкоди 00:00 Скільки коштує долар? 01:53 Чотири фактори, які підтримують гривню 03:11 Чому різко подешевшало золото? 04:57 Прогноз курсу долара та євро на найближчий тиждень 06:12 Чому відрізняються курси в банках і обмінниках? 07:37 Що буде з курсом у серпні та восени? 08:36 Чого чекати від валютного ринку загалом?
Українці гарантовано отримають усі належні соціальні виплати в липні 2026 року — до державного бюджету надійшов потужний транш у розмірі майже 600 мільйонів доларів США від Світового банку в межах масштабного проєкту SPIRIT. Кошти, залучені під гарантії Японії та Великої Британії, повністю закривають потреби фінансування 18 видів соціальних допомог для понад мільйона громадян. Хто в перший у списку на допомогу розповідаємо у цьому відео.
Таймкоди 00:00 Соціальні виплати у липні: хто гарантовано отримає гроші 00:22 Україна отримала майже 600 млн доларів на соцвиплати 01:04 Хто може розраховувати на державну допомогу 01:53 Які саме соціальні виплати фінансуватимуть 02:03 Чи вистачить грошей на всі виплати у 2026 році 02:47 Скільки коштів закладено у держбюджеті 03:28 Національний кешбек: хто отримає додаткові виплати 03:52 Важлива зміна: до якої дати потрібно використати кешбек 04:18 Як працює програма «Національний кешбек» 04:54 На що можна витратити накопичені кошти 05:23 Як підключитися до програми та отримувати кешбек 05:52 Що потрібно продавцям і виробникам для участі 06:07 Скільки українців уже отримали кешбек 06:27 Головний висновок: кому вигідна програма
Якщо ваша пенсія зараз менша за 6 тисяч гривень — ця новина безпосередньо стосується вас або ваших близьких. В уряді готують радикальну пенсійну реформу, головна мета якої — встановити мінімальну гарантовану виплату на рівні не менше 6 000 гривень. Коли ці зміни наберуть чинності та для кого вони стануть порятунком? У цьому випуску розбираємо сенсаційні деталі проєкту, якими поділилися голова фінансового комітету Данило Гетманцев та міністр соцполітики Денис Улютін. Ви дізнаєтеся, чому Кабмін планує повністю скасувати елітні "кланові" пенсії для суддів та прокурорів, як нова система назавжди прив'яже виплати до офіційного стажу і де уряд збирається брати гроші на підвищення виплат для понад 4 мільйона українців?
Таймкоди 00:00 Кому можуть підвищити виплати? 00:51 Чому мінімальні пенсії можуть зрости вдвічі 02:05 Скільки українців зараз мають низькі пенсії? 03:54 Нові правила для тих, хто працює 04:25 Офіційна зарплата та майбутня пенсія 04:52 Звідки візьмуть гроші на пенсійну реформу? 06:00 Коли можуть запрацювати нові правила?
У 2026 році по всій країні діє абсолютно нова система отримання інвалідності. Що це означає для мільйонів українців? Та як тепер виглядає шлях оформлення цього статусу? У цьому випуску ми детально розбираємо нову філософію реформи. Відтепер держава оцінює не "сухий" діагноз на папері, а реальну здатність людини обслуговувати себе, пересуватися та працювати. Ви дізнаєтеся, як працює принцип екстериторіальності, які медичні дані автоматично підтягуються в електронну систему (ЕСОЗ) та в яких випадках експертні команди можуть провести огляд дистанційно або приїхати до пацієнта додому.
Таймкоди 00:00 Оформлення інвалідності по-новому: що змінилося? 01:02 Що тепер оцінюють при встановленні інвалідності 01:21 Хто має право подати заяву на інвалідність 03:25 Як визначають термін встановлення інвалідності? 03:58 Що змінилося для військових та ветеранів? 04:45 Крок 1 — звернення до лікаря та направлення 05:05 Крок 2 — необхідні обстеження та документи 05:16 Крок 3 — оцінювання експертною командою 05:27 Крок 4 — отримання рішення про інвалідність 05:38 Крок 5 — оформлення виплат і пільг 05:49 Які документи потрібні для оформлення? 06:18 Як оскаржити рішення експертної команди?