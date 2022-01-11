Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 13 бер, 2023 18:11
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Утром ходил ногами в ПУМБ Там были проблемы с базой. Рекомендовали нажать кнопку в приложении и типо сегодня зайдут деньги. Ща пришли на карту 150+
Додано: Пон 13 бер, 2023 19:47
Как обращаться в официальном письме? у кого опыт есть?
Не нашел примера на сайте фонда
Додано: Пон 13 бер, 2023 19:59
candidat
Сегодня к вечеру ПУМБ выплатил на карту 100+ по заявке, сделанной в 9 утра. Каждый депозит зашёл отдельным платежем
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