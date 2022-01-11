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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 339340341342

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
19%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:11

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Утром ходил ногами в ПУМБ Там были проблемы с базой. Рекомендовали нажать кнопку в приложении и типо сегодня зайдут деньги. Ща пришли на карту 150+
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:47

Как обращаться в официальном письме? у кого опыт есть?
Уповноваженій особі ФГВФО
ліквідатору АТ «Банк Форвард»
Міхну Сергію Семеновичу

Не нашел примера на сайте фонда
emeta
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candidat
Сегодня к вечеру ПУМБ выплатил на карту 100+ по заявке, сделанной в 9 утра. Каждый депозит зашёл отдельным платежем
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 11:32

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Відділення банку вже не працюють? Цікавить каса.
Як бути, якщо до 7.03 не встиг забрати кошти, що з'явилися на рахунку 8.02 та які не потрапили до відшкодування ФГВФО?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:03

  Кащей написав:
  Helicopter11 написав:Скорее всего (99,999%) он шел не от банка, а от маркетинговой конторы (связанной с банком), которая держала счета в банке.
в кабинете платника податкив указано, что джерело этих выплат - АТ "Банк Форвард".
В остальном согласен, что Фонд их не вернет.


вернет, если будет что возвращать
технически их вряд ли начислили
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:07

В первую волну возвратили все что было на карте и счете.
Почему их не должны вернуть?
Возьмите в телеграмме там бот банка,можно по выписке увид,сколько вернут.,чтобы не гадать.
195375n
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:45

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  _PORT_UA написав:Відділення банку вже не працюють?
Ні
  _PORT_UA написав:Цікавить каса.
Каса припиняє роботу по суті першою. Усі залишки перераховують і потім вивозять. Якщо безналом по карткам ще щось можна теоретично витягти, то через касу відділення - зась
  _PORT_UA написав:Як бути, якщо до 7.03 не встиг забрати кошти, що з'явилися на рахунку 8.02 та які не потрапили до відшкодування ФГВФО?
Якщо ви не отримали компенсацію від фонду - вам треба буте подавати заяву фонду, додавати документи, що підтверджують перерахування коштів і сподіватися що цей платіж дійсно в банку висить на якомусь технічному рахунку. Не певен що такі кошти будуть розглядатись фондом як вклади фізичних осіб - їх можуть віднести до кредиторів 7 групи черговості. В цьому випадку треба буде сподіватись що ліквідаційної маси вистачить для погашення боргів банку перед 6ма попередніми групами і черга дійде в підсумку до 7ї. Але може і порахують як вклад - тоді отримаєте гарантовано і швидше. В будь якому випадку фонд вас має повідомити про результати розгляду вашої заяви. Бо теоретично можлива і інша ситуація - 8 лютого кошти могли повернути банку відправника а там їх з якоїсь причини могли повісити на суми "до з'ясування". В будь-якому випадку - у вас єдиний шлях до вирішення проблеми - подавати заяву фонду.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:52

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

  195375n написав:В первую волну возвратили все что было на карте и счете.
Почему их не должны вернуть?

Не зовсім зрозуміло кому саме ви відповідаєте. Якщо кошти вкладника то дійсно мають повернути. Але вище мова йшла наприклад по бонуси по вкладам +++ - їх напевне що фонд повертати не буде бо то по суті не є %% по вкладу, то бокуси по окремому внутрішньобанківському положенню - як додаткове благо - фонт таке зазвичай не повертає.
Крім того _PORT_UA писав про свій власний випадок коли він зробив переказ на свої рахунки в Форварді 8 лютого, тобто після того як в банк уже була напередодні введена ТА. Платіж міг зависнути на технічних рахунках - зарахуватись на рахунок клієнта він вже не міг бо рахунки були по суті заблоковані або закриті. Тому в такому випадку сподіватись що воно саме розсмокчеться не варто - треба стукати у двері фонду та сподіватись на позитивне вирішення питання.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 13:55

Зачёт Фонду! Вчера занёс в Фонд заяву на изменение паспортных данных (Форвард неправильно указал номер паспорта), сегодня днём деньги уже на карте ПУМБа. Не ожидал такой оперативности….
AlexSV
 
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