Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 18 кві, 2023 12:38
Додано: Сер 16 сер, 2023 11:15
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Вітаю. Хто ще заглядає в цю тему, підкажіть, четверта черга на виплату це зовсім погано? Прийдеться довго чекати?
Та чи невідомо, якщо в лютому банк вивели з ринку, то коли може бути можливим виплата коштів від ФГВФО для 4ї черги на виплату?
Додано: Суб 26 сер, 2023 17:55
Її може не бути ніколи. Як показує досвід, до четвертої черги доходять рідко, тому шо не вистачає активів банку для задоволення вимог кредиторів. Якщо і будуть виплати по четвертій черзі, то можуть виплачувати 10%, як в Місто банку, а можуть і більше, а може грошей не вистачить і нічого не виплатять. Це процес довгий, треба чекати.
Додано: Суб 26 сер, 2023 18:32
следите тут
по сходным банкам
по где есть бабло и много - быстро,
и ВТБ быстро
и
Сбер - еще быстрее
но вот с Форварда вряд ли много получите
Додано: Сер 21 лют, 2024 10:08
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Товарищ получил сообщение в ВатсАпе.
Никаких кредитов не было вроде, только дебитки были.
Шановний клієнте Форвард Банку! ось Реквізити для оплати заборгованості: Отримувач: АТ "БАНК ФОРВАРД" (ліквідація), ЄДРПОУ отримувача: 34186061, банк отримувача: НБУ, код банку отримувача: 300001, IBAN: UA503000010000032078120101026, призначення:оплата за договором номер договору, ПІБ,ІПН. Для інф.Тел. гарячої лінії 0800800881. Forward Bank. Банк чекає на вашу оплату боргу за вашим кредитним договором найближчим часом, в разі неоплати банк буде ініціювати відкриття виконавчого провадження, на дострокове погашення усієї суми боргу!!! З подальшим арештом, і блокуванням всих ваших рахунків, зарплати, пенсії грошової допомоги! Буде подана заява до поліції, з метою врегулювання заборгованості, шляхом відкриття виконавчого провадження за статею ККУ 190 Шахрайство, незаконне привласнення коштів шляхом шахрайських дії!!!. Не гайте з оплатою наслідки будуть непоправні!!!
Это разводняк?
Додано: Сер 21 лют, 2024 10:26
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
BIB,
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