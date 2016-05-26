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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 343344345346

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 11:21

emeta ,ви ніяких додаткових заяв не писали?
_PORT_UA
 
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  _PORT_UA написав:emeta ,ви ніяких додаткових заяв не писали?


Письмо в фонд и письмо в банк в электронной форме
emeta
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Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 11:15

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Вітаю. Хто ще заглядає в цю тему, підкажіть, четверта черга на виплату це зовсім погано? Прийдеться довго чекати?
Та чи невідомо, якщо в лютому банк вивели з ринку, то коли може бути можливим виплата коштів від ФГВФО для 4ї черги на виплату?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 17:55

  JanIs написав:Вітаю. Хто ще заглядає в цю тему, підкажіть, четверта черга на виплату це зовсім погано? Прийдеться довго чекати?
Та чи невідомо, якщо в лютому банк вивели з ринку, то коли може бути можливим виплата коштів від ФГВФО для 4ї черги на виплату?

Її може не бути ніколи. Як показує досвід, до четвертої черги доходять рідко, тому шо не вистачає активів банку для задоволення вимог кредиторів. Якщо і будуть виплати по четвертій черзі, то можуть виплачувати 10%, як в Місто банку, а можуть і більше, а може грошей не вистачить і нічого не виплатять. Це процес довгий, треба чекати.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:32

  JanIs написав:Вітаю. Хто ще заглядає в цю тему, підкажіть, четверта черга на виплату це зовсім погано? Прийдеться довго чекати?
Та чи невідомо, якщо в лютому банк вивели з ринку, то коли може бути можливим виплата коштів від ФГВФО для 4ї черги на виплату?


следите тут
https://www.fg.gov.ua/banki-v-upravlinn ... nk-forvard
по сходным банкам

по где есть бабло и много - быстро,

и ВТБ быстро https://www.fg.gov.ua/banki-v-upravlinn ... t-vtb-bank

и

Сбер - еще быстрее https://www.fg.gov.ua/banki-v-upravlinn ... at-mr-bank

но вот с Форварда вряд ли много получите
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:08

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Товарищ получил сообщение в ВатсАпе.
Никаких кредитов не было вроде, только дебитки были.

Шановний клієнте Форвард Банку! ось Реквізити для оплати заборгованості: Отримувач: АТ "БАНК ФОРВАРД" (ліквідація), ЄДРПОУ отримувача: 34186061, банк отримувача: НБУ, код банку отримувача: 300001, IBAN: UA503000010000032078120101026, призначення:оплата за договором номер договору, ПІБ,ІПН. Для інф.Тел. гарячої лінії 0800800881. Forward Bank. Банк чекає на вашу оплату боргу за вашим кредитним договором найближчим часом, в разі неоплати банк буде ініціювати відкриття виконавчого провадження, на дострокове погашення усієї суми боргу!!! З подальшим арештом, і блокуванням всих ваших рахунків, зарплати, пенсії грошової допомоги! Буде подана заява до поліції, з метою врегулювання заборгованості, шляхом відкриття виконавчого провадження за статею ККУ 190 Шахрайство, незаконне привласнення коштів шляхом шахрайських дії!!!. Не гайте з оплатою наслідки будуть непоправні!!!

Это разводняк?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:26

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

BIB,
Сума не вказана?
Zochan
 
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