Navegantes написав:
Це ви банку адресуєте чи мені?) Якщо що, мій допис то якраз стьоб на стандартні відмазки банків
звичайно, присвячується надвічливим працівникам банку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 чер, 2025 12:31
звичайно, присвячується надвічливим працівникам банку
Додано: Нед 29 чер, 2025 17:27
VASH - це звичайна, стандартна процедура банку, який зовсім не зацікавлений у клієнтах. Скоріше навіть - банк все робить для того, щоб позбутися клієнтів. Так що вас просто попереджають...
Додано: Пон 30 чер, 2025 09:03
По 100 дней достаточно погасить минимальный платёж p2p или сегодня уже только СЭП?
Додано: Пон 30 чер, 2025 18:37
emeta Добрий день!
В останній календарний день кожного місяця списуються відсотки за користування кредитними коштами по кредитним карткам 100 днів 2.0, а також виставляється плановий платіж. Строк внесення платежу до 18:00 останнього календарного дня наступного місяця.
Можете обрати зручний для Вас спосіб внесення, головною умовою є те, щоб кошти були зараховані на рахунок до 18:00.
Для отримання більш детальної інформації, Ви можете звернутись до чату в застосунку "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори з радістю допоможуть💛
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Додано: Пон 30 чер, 2025 20:04
Re: Райффайзен Банк
Додано: Вів 01 лип, 2025 09:41
RaifHelp в чи є в додатках функція закриття карткового рахунку? Знайшов тільки блокування картки.
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