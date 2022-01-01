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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
8
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:50

  Amethyst написав:
  Setta написав:По итогу...
По итогу у менагера сразу с порога нуна требовать какунить мерч-замануху: флешку, сумку, футболку... ну на крайняк, блоХнотик и ручку... Бо в 99.99% случаях менагер просто получил свои 5 копеек у КиПиАй, а дальше трава не рости :mrgreen:

КиПиАй менагер отримає тільки в випадку, якщо клієнт таки оформить картку чи кредит, а не просто за анкету і запит. Тож зацікавленість і клієнта і менагера в оформлені кредитки - обоюдна. Але іншій відділ це все портить )))
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:53

  1finanсier написав:
  Amethyst написав:
  Setta написав:По итогу...
По итогу у менагера сразу с порога нуна требовать какунить мерч-замануху: флешку, сумку, футболку... ну на крайняк, блоХнотик и ручку... Бо в 99.99% случаях менагер просто получил свои 5 копеек у КиПиАй, а дальше трава не рости :mrgreen:

КиПиАй менагер отримає тільки в випадку, якщо клієнт таки оформить картку чи кредит, а не просто за анкету і запит. Тож зацікавленість і клієнта і менагера в оформлені кредитки - обоюдна. Але іншій відділ це все портить )))

Нєє. Отримує за підготовку доків, за отримання ліміту, за користування лімітом, і за ефеХтивність викоритання ліміту
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:18

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:Нєє. Отримує за підготовку доків, за отримання ліміту, за користування лімітом, і за ефеХтивність викоритання ліміту


Кінчений банк з кінченою підтримкою. Взяли й обмежили IBAN перекази на власні рахунки в інших банках, при тому що не так давно запевняли що такі перекази в ліміти не входять. Прикриваються недолугим меморандумом, ще й пишуть "ми зберігаємо ці ліміти задля вашої фінансової безпеки". Йобнулись вкрай, їй-богу
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