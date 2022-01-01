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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.4 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
8
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:36

  Navegantes написав:
  RaifHelp написав:Navegantes Добрий день!
Відверто кажучи, нам щиро прикро, що Ви отримали саме таке враження, щодо співпраці з Райфом. Ми дбаємо про кошти клієнтів і ретельно перевіряємо кожну операцію, щоб забезпечити їх захист. Дотримуємося всіх вимог чинного законодавства та постанов НБУ, щоб гарантувати надійність наших послуг.
Перекази між власними рахунками, відкритими в одному банку, не мають обмежень (включаючи перекази з картки на картку та IBAN перекази). Однак, якщо Ви здійснюєте переказ за межі банку (навіть на рахунок, відкритий на Ваше ім'я), на такі перекази наразі діють ліміти. Щоб збільшити ліміт, потрібно оновити інформацію про дохід або підтвердити, що займаєтеся волонтерською діяльністю. Детальну інформацію про ліміти та список необхідних документів можете знайти на сайті банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119.
Надіслати документи можна в чаті "MyRaif" (виберіть "Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори з радістю допоможуть.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.


Шановна фахівець Оксана,
мною прийняте рішення припинити співпрацю з вашим банком. Це займе певний час, поки я не переналаштую деякі процеси. Я не маю жодного бажання працювати в тих умовах, які ви мені виставляєте. Тому пропоную вам вибрати "Навушники" і....



Шановна фахівець Оксана,
у вас на головній сторінці сайту курси валют зламалися.
Валюта Купівля Продаж
USD 41.83 41.63
EUR 49.05 48.63
Продаєте дешевше, ніж купуєте? Це нова бізнес-модель чи так прописано в меморандумі?
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 23:32

Re: Райффайзен Банк

Як на мене від цього банку воняє совком.
Я мав неприємний досвід трохи покористуватися його послугами- кредитною карткою. Повівся на їх рекламу разом з ВОГ, давали додаткову знижку на пальне. Трохи напрягали два додатки для роботи но то таке. Користувався карткою, гасив заборгованість по рекомендаціям додатку, а потім отримую списання процентів за користування кредитом :D
Звоню в банк, що за херня, кажуть ви прострочили платіж :D Тіпа я дурачок і не вмію користуватися кредиткою. В мене ще картки трьох банків і багато років в мене все нормально з платежами і лише в Райфі таке сталося.
Кажу закривайте картку, не треба з мене дурня робити. Пройшов місяць, картка не закрита, звоню, ой там у нас хтось забув галочку поставити на закриття :D Коли процес закриття вже пішов то звонить мені їх співробітниця і просить залишитися, бо грошей проходило немало в мене, запропонувала компенсувати списані проценти подарунковими бонусами в одну мережу, погодився.
Стару картку на той час вже закрили, пробую відкрити нову- відмова :D Звоню на гарячу- вам банк не може відкрити кредитку :D Ну ні то ні. Тепер періодично звонять і пропонують знову відкрити- посилаю.
Цирк на дроті.
unicdima
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