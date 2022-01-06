Додано: Пон 21 лип, 2025 23:32

Як на мене від цього банку воняє совком.Я мав неприємний досвід трохи покористуватися його послугами- кредитною карткою. Повівся на їх рекламу разом з ВОГ, давали додаткову знижку на пальне. Трохи напрягали два додатки для роботи но то таке. Користувався карткою, гасив заборгованість по рекомендаціям додатку, а потім отримую списання процентів за користування кредитомЗвоню в банк, що за херня, кажуть ви прострочили платіжТіпа я дурачок і не вмію користуватися кредиткою. В мене ще картки трьох банків і багато років в мене все нормально з платежами і лише в Райфі таке сталося.Кажу закривайте картку, не треба з мене дурня робити. Пройшов місяць, картка не закрита, звоню, ой там у нас хтось забув галочку поставити на закриттяКоли процес закриття вже пішов то звонить мені їх співробітниця і просить залишитися, бо грошей проходило немало в мене, запропонувала компенсувати списані проценти подарунковими бонусами в одну мережу, погодився.Стару картку на той час вже закрили, пробую відкрити нову- відмоваЗвоню на гарячу- вам банк не може відкрити кредиткуНу ні то ні. Тепер періодично звонять і пропонують знову відкрити- посилаю.Цирк на дроті.