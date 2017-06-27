А раніше за Райф миТтєві СЕП-Перекази (4.0 кажись) запустив Кліринговий Дім, але це все ж не показник його технологічної довершеності
Мабуть якщо б до Альянса прикрутити Обліжки від Сенса і кой-чо від Привату -- ото і був би TиDиBи(tm)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:25
Re: Райффайзен Банк
А раніше за Райф миТтєві СЕП-Перекази (4.0 кажись) запустив Кліринговий Дім, але це все ж не показник його технологічної довершеності
Мабуть якщо б до Альянса прикрутити Обліжки від Сенса і кой-чо від Привату -- ото і був би TиDиBи(tm)
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