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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.4 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
8
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:25

Re: Райффайзен Банк

  vasyatko написав:Миттєві платежі Райф запустив набагато раніше Моно, так що "не все так однозначно" .
А раніше за Райф миТтєві СЕП-Перекази (4.0 кажись) запустив Кліринговий Дім, але це все ж не показник його технологічної довершеності :roll:
Мабуть якщо б до Альянса прикрутити Обліжки від Сенса і кой-чо від Привату -- ото і був би TиDиBи(tm) 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:34

  Amethyst написав:
  vasyatko написав:Райф миТтєві СЕП-Перекази (4.0 кажись) запустив Кліринговий Дім


Миттєві, це 4.1.
4.0 це онлайн СЕП, на який всі разом перейшли 1 квітня 2023-го.

Щодо технологій в Райфі - їх є, і більш ніж сучасних. Інша справа, що їх до біса. Я Райффом користуюся зокрема зі спортивного інтересу, як все це взагалі може працювати разом. Мушу визнати, що працює краще, ніж можна було б очікувати.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:27

  vasyatko написав:
  Amethyst написав:
  vasyatko написав:Райф миТтєві СЕП-Перекази (4.0 кажись) запустив Кліринговий Дім


Миттєві, це 4.1.
4.0 це онлайн СЕП, на який всі разом перейшли 1 квітня 2023-го.

Щодо технологій в Райфі - їх є, і більш ніж сучасних. Інша справа, що їх до біса. Я Райффом користуюся зокрема зі спортивного інтересу, як все це взагалі може працювати разом. Мушу визнати, що працює краще, ніж можна було б очікувати.


Мені періодично присилають пуш-повідомлення "Поповніть мобільний легко через МайРайф" (приблизно такий текст), хоча в МайРайф я до сих пір не можу поповнити мобільний з кредитки. Запитую у "фахівців" чому так, відповідь "оскільки ваш кредитний рахунок ще не мігрував на нове програмне забезпечення, поповнення мобільного у МайРайфі неможливо". До чого мені тоді реклама поповнення мобільного через МайРайф? Виписка за кредиткою також ще недоступна в МайРайф - "Скористайтеся РайфОнлайн..."
Інформації по залишкам лімітів на перекази немає ні в РайфОнлайн, ні в МайРайф - "ви можете завжди звернутися на гарячу лінію, де вам нададуть всю необхідну інформацію". Ще момент, в РайфОнлайн в персональних пропозиціях є Кредитний ліміт - "для отримання потрібно перейти в МайРайф". Захожу в МайРайф - "немає кредитних пропозицій"
Вони відстали років на 5 від нормальних додатків
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:51

Re: Райффайзен Банк

  vasyatko написав:Але є тривожна фраза про страхування життя по кредитним програмам. Я надто лінивий щоб ходити на сайт і читати всі ці угоди, може хтось вже сходив? Треба готуватися до комісії в "Двох кешбеках" ?


"До отримання Кредиту Клієнт має укласти з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «УНІКА Життя» або з іншою страховою компанією, яка відповідає вимогам Банку, що розміщені на Сайті Банка договір добровільного страхування життя (Договір страхування) та призначити Банк вигодонабувачем для отримання страхових виплат за таким договором страхування".
Я розумію це так - якщо вже маєте кредит, немає зобовʼязання мати страховку. Але банк може обнулити ліміт в будь-який момент, і от тоді вже вимагати оформлення страховки для отримання кредиту.

"2.4.1. Зобов’язання Банку щодо видачі Кредиту є відкличними. Банк має безумовне право в будь-який момент відмовити у видачі Кредиту та/або скасувати Максимальний та Поточний ліміт (далі разом – Ліміти), тимчасово заблокувати Поточний ліміт, у тому числі при настанні будь-якої із зазначених обставин, але не обмежуючись ними" - потім іде перелік обставин, серед яких є така "невиконання Клієнтом вимог абзацу 4 підпункту 2.3.2. пункту 2.3. Статті 2 Розділу 6 Правил". Прикол в тому, що в цьому підпункті 2.3.2 немає абзацу 4. Там весь підпункт виглядає так:

"2.3.2. Розмір Поточного ліміту не може перевищувати більше ніж на мільйон відсотків та бути меншим більше ніж на сто відсотків розміру Поточного ліміту в попередньому Періоді.
В будь-який Період розмір Поточного ліміту не може перевищувати розміру Максимального ліміту"

Короче, поки що незрозуміло як воно буде.
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