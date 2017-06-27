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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.4 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
8
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:25

Re: Райффайзен Банк

  vasyatko написав:Миттєві платежі Райф запустив набагато раніше Моно, так що "не все так однозначно" .
А раніше за Райф миТтєві СЕП-Перекази (4.0 кажись) запустив Кліринговий Дім, але це все ж не показник його технологічної довершеності :roll:
Мабуть якщо б до Альянса прикрутити Обліжки від Сенса і кой-чо від Привату -- ото і був би TиDиBи(tm) 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:34

  Amethyst написав:
  vasyatko написав:Райф миТтєві СЕП-Перекази (4.0 кажись) запустив Кліринговий Дім


Миттєві, це 4.1.
4.0 це онлайн СЕП, на який всі разом перейшли 1 квітня 2023-го.

Щодо технологій в Райфі - їх є, і більш ніж сучасних. Інша справа, що їх до біса. Я Райффом користуюся зокрема зі спортивного інтересу, як все це взагалі може працювати разом. Мушу визнати, що працює краще, ніж можна було б очікувати.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:27

  vasyatko написав:
  Amethyst написав:
  vasyatko написав:Райф миТтєві СЕП-Перекази (4.0 кажись) запустив Кліринговий Дім


Миттєві, це 4.1.
4.0 це онлайн СЕП, на який всі разом перейшли 1 квітня 2023-го.

Щодо технологій в Райфі - їх є, і більш ніж сучасних. Інша справа, що їх до біса. Я Райффом користуюся зокрема зі спортивного інтересу, як все це взагалі може працювати разом. Мушу визнати, що працює краще, ніж можна було б очікувати.


Мені періодично присилають пуш-повідомлення "Поповніть мобільний легко через МайРайф" (приблизно такий текст), хоча в МайРайф я до сих пір не можу поповнити мобільний з кредитки. Запитую у "фахівців" чому так, відповідь "оскільки ваш кредитний рахунок ще не мігрував на нове програмне забезпечення, поповнення мобільного у МайРайфі неможливо". До чого мені тоді реклама поповнення мобільного через МайРайф? Виписка за кредиткою також ще недоступна в МайРайф - "Скористайтеся РайфОнлайн..."
Інформації по залишкам лімітів на перекази немає ні в РайфОнлайн, ні в МайРайф - "ви можете завжди звернутися на гарячу лінію, де вам нададуть всю необхідну інформацію". Ще момент, в РайфОнлайн в персональних пропозиціях є Кредитний ліміт - "для отримання потрібно перейти в МайРайф". Захожу в МайРайф - "немає кредитних пропозицій"
Вони відстали років на 5 від нормальних додатків
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:51

Re: Райффайзен Банк

  vasyatko написав:Але є тривожна фраза про страхування життя по кредитним програмам. Я надто лінивий щоб ходити на сайт і читати всі ці угоди, може хтось вже сходив? Треба готуватися до комісії в "Двох кешбеках" ?


"До отримання Кредиту Клієнт має укласти з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «УНІКА Життя» або з іншою страховою компанією, яка відповідає вимогам Банку, що розміщені на Сайті Банка договір добровільного страхування життя (Договір страхування) та призначити Банк вигодонабувачем для отримання страхових виплат за таким договором страхування".
Я розумію це так - якщо вже маєте кредит, немає зобовʼязання мати страховку. Але банк може обнулити ліміт в будь-який момент, і от тоді вже вимагати оформлення страховки для отримання кредиту.

"2.4.1. Зобов’язання Банку щодо видачі Кредиту є відкличними. Банк має безумовне право в будь-який момент відмовити у видачі Кредиту та/або скасувати Максимальний та Поточний ліміт (далі разом – Ліміти), тимчасово заблокувати Поточний ліміт, у тому числі при настанні будь-якої із зазначених обставин, але не обмежуючись ними" - потім іде перелік обставин, серед яких є така "невиконання Клієнтом вимог абзацу 4 підпункту 2.3.2. пункту 2.3. Статті 2 Розділу 6 Правил". Прикол в тому, що в цьому підпункті 2.3.2 немає абзацу 4. Там весь підпункт виглядає так:

"2.3.2. Розмір Поточного ліміту не може перевищувати більше ніж на мільйон відсотків та бути меншим більше ніж на сто відсотків розміру Поточного ліміту в попередньому Періоді.
В будь-який Період розмір Поточного ліміту не може перевищувати розміру Максимального ліміту"

Короче, поки що незрозуміло як воно буде.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 01:05

  Navegantes написав:та призначити Банк вигодонабувачем для отримання страхових виплат за таким договором страхування

А заповіт на майно та органи на користь банку ще поки можна не складати?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 13:23

  klug написав:
  Navegantes написав:та призначити Банк вигодонабувачем для отримання страхових виплат за таким договором страхування

А заповіт на майно та органи на користь банку ще поки можна не складати?


Поки що можна не складати, але готовим до цього треба бути)
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 20:33

  edgar_po написав:
  citramon написав:Відправив

дякую. Цікаво. Але позицію банку ми (так як і суд) не почули і не прочитали, так я це було заочне рішення. По тому що написано, тобто позиція клієнта, суду нічого й не залишалося як нарахувати 3% пені за кожен день. Будемо чекати апеляцію, бо вона точно буде. Будуть тянути до останнього, точно. Навіть заяву про перегляд заочного рішення подали за два дні до кінцевого терміну. Вже протянули два місяці, далі апеляція, яка буде не в районному суді, а в місті де вплив Привату значно більший. Досить цікаво, побачимо.


"Апеляційну скаргу Акціонерного товариствакомерційний банк«ПриватБанк» задовольнити частково.
Заочне рішення ... районного суду Дніпропетровськоїобласті від 15жовтня 2024року скасувати в частині зобов`язання Акціонерного товариствакомерційний банк«ПриватБанк»розблокувати карткові рахунки та у скасованій частині ухвалити нове судове рішення.
У задоволенні позову ОСОБА_1 в частині зобов`язання Акціонерного товариствакомерційний банк«ПриватБанк»розблокувати карткові рахунки відмовити.
В іншій частині заочне рішення ... районногосуду Дніпропетровськоїобласті від 15жовтня 2024року залишити без змін."

Як я зрозумів, то пеня з приватбанку 3% в день згідно закону про захист прав споживачів апеляційним судом відмінена не була.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:31

  Amethyst написав:
  vasyatko написав:Миттєві платежі Райф запустив набагато раніше Моно, так що "не все так однозначно" .
А раніше за Райф миТтєві СЕП-Перекази (4.0 кажись) запустив Кліринговий Дім, але це все ж не показник його технологічної довершеності :roll:
Мабуть якщо б до Альянса прикрутити Обліжки від Сенса і кой-чо від Привату -- ото і був би TиDиBи(tm) 8)


Та райф більш менш прикольний банк сам по собі
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:34

Navegantes

Щодо переходу до нової бази - це майже так у кожного банку, це тупо дефолтні проблеми у всіх, просто у когось більше, у когось менше
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 21:29

  citramon написав:рного товариствакомерційний банк«ПриватБанк» задовольнити частково.
Заочне рішення ... районного суду Дніпропетровськоїобласті від 15жовтня 2024року скасувати в частині зобов`язання Акціонерного товариствакомерційний банк«ПриватБанк»розблокувати карткові рахунки та у скасованій частині ухвалити нове судове рішення.
У задоволенні позову ОСОБА_1 в частині зобов`язання Акціонерного товариствакомерційний банк«ПриватБанк»розблокувати карткові рахунки відмовити.
В іншій частині заочне рішення ... районногосуду Дніпропетровськоїобласті від 15жовтня 2024року залишити без змін."

Як я зрозумів, то пеня з приватбанку 3% в день згідно закону про захист прав споживачів апеляційним судом відмінена не була.

Тобто, гроші не розблокували, але пеню присудили? Оце поворот.
Чи гроші вдалося забрати до рішення суду, а розблоковувати пусті рахунки не вважали за потрібне?
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