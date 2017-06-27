А раніше за Райф миТтєві СЕП-Перекази (4.0 кажись) запустив Кліринговий Дім, але це все ж не показник його технологічної довершеності
Мабуть якщо б до Альянса прикрутити Обліжки від Сенса і кой-чо від Привату -- ото і був би TиDиBи(tm)
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:25
Re: Райффайзен Банк
А раніше за Райф миТтєві СЕП-Перекази (4.0 кажись) запустив Кліринговий Дім, але це все ж не показник його технологічної довершеності
Мабуть якщо б до Альянса прикрутити Обліжки від Сенса і кой-чо від Привату -- ото і був би TиDиBи(tm)
Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:34
Миттєві, це 4.1.
4.0 це онлайн СЕП, на який всі разом перейшли 1 квітня 2023-го.
Щодо технологій в Райфі - їх є, і більш ніж сучасних. Інша справа, що їх до біса. Я Райффом користуюся зокрема зі спортивного інтересу, як все це взагалі може працювати разом. Мушу визнати, що працює краще, ніж можна було б очікувати.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:27
Мені періодично присилають пуш-повідомлення "Поповніть мобільний легко через МайРайф" (приблизно такий текст), хоча в МайРайф я до сих пір не можу поповнити мобільний з кредитки. Запитую у "фахівців" чому так, відповідь "оскільки ваш кредитний рахунок ще не мігрував на нове програмне забезпечення, поповнення мобільного у МайРайфі неможливо". До чого мені тоді реклама поповнення мобільного через МайРайф? Виписка за кредиткою також ще недоступна в МайРайф - "Скористайтеся РайфОнлайн..."
Інформації по залишкам лімітів на перекази немає ні в РайфОнлайн, ні в МайРайф - "ви можете завжди звернутися на гарячу лінію, де вам нададуть всю необхідну інформацію". Ще момент, в РайфОнлайн в персональних пропозиціях є Кредитний ліміт - "для отримання потрібно перейти в МайРайф". Захожу в МайРайф - "немає кредитних пропозицій"
Вони відстали років на 5 від нормальних додатків
Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:51
Re: Райффайзен Банк
"До отримання Кредиту Клієнт має укласти з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «УНІКА Життя» або з іншою страховою компанією, яка відповідає вимогам Банку, що розміщені на Сайті Банка договір добровільного страхування життя (Договір страхування) та призначити Банк вигодонабувачем для отримання страхових виплат за таким договором страхування".
Я розумію це так - якщо вже маєте кредит, немає зобовʼязання мати страховку. Але банк може обнулити ліміт в будь-який момент, і от тоді вже вимагати оформлення страховки для отримання кредиту.
"2.4.1. Зобов’язання Банку щодо видачі Кредиту є відкличними. Банк має безумовне право в будь-який момент відмовити у видачі Кредиту та/або скасувати Максимальний та Поточний ліміт (далі разом – Ліміти), тимчасово заблокувати Поточний ліміт, у тому числі при настанні будь-якої із зазначених обставин, але не обмежуючись ними" - потім іде перелік обставин, серед яких є така "невиконання Клієнтом вимог абзацу 4 підпункту 2.3.2. пункту 2.3. Статті 2 Розділу 6 Правил". Прикол в тому, що в цьому підпункті 2.3.2 немає абзацу 4. Там весь підпункт виглядає так:
"2.3.2. Розмір Поточного ліміту не може перевищувати більше ніж на мільйон відсотків та бути меншим більше ніж на сто відсотків розміру Поточного ліміту в попередньому Періоді.
В будь-який Період розмір Поточного ліміту не може перевищувати розміру Максимального ліміту"
Короче, поки що незрозуміло як воно буде.
Додано: Суб 26 лип, 2025 01:05
Додано: Суб 26 лип, 2025 13:23
Додано: Суб 26 лип, 2025 20:33
"Апеляційну скаргу Акціонерного товариствакомерційний банк«ПриватБанк» задовольнити частково.
Заочне рішення ... районного суду Дніпропетровськоїобласті від 15жовтня 2024року скасувати в частині зобов`язання Акціонерного товариствакомерційний банк«ПриватБанк»розблокувати карткові рахунки та у скасованій частині ухвалити нове судове рішення.
У задоволенні позову ОСОБА_1 в частині зобов`язання Акціонерного товариствакомерційний банк«ПриватБанк»розблокувати карткові рахунки відмовити.
В іншій частині заочне рішення ... районногосуду Дніпропетровськоїобласті від 15жовтня 2024року залишити без змін."
Як я зрозумів, то пеня з приватбанку 3% в день згідно закону про захист прав споживачів апеляційним судом відмінена не була.
Додано: Пон 28 лип, 2025 18:31
Та райф більш менш прикольний банк сам по собі
Додано: Пон 28 лип, 2025 18:34
Navegantes
Щодо переходу до нової бази - це майже так у кожного банку, це тупо дефолтні проблеми у всіх, просто у когось більше, у когось менше
Додано: Пон 28 лип, 2025 21:29
Тобто, гроші не розблокували, але пеню присудили? Оце поворот.
Чи гроші вдалося забрати до рішення суду, а розблоковувати пусті рахунки не вважали за потрібне?
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