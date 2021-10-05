судя по всему они их вообще не принимают
кто с ними имел\имеет дело?
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Банк Фамільний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 чер, 2017 00:25
Банк Фамільний
прикольная банка, на сайте даже нет пункта ДЕПОЗИТЫ
судя по всему они их вообще не принимают
кто с ними имел\имеет дело?
Інформаційна картка банку
Відгуки
Архів теми
Банк Фамільний
Додано: Вів 13 чер, 2023 16:05
deneg net
отримуємо 22%
але забираємо 2 тижні , не забуваємо про ліміт в 100 000 грн + 1 день ще відсотки на 56000 грн мінімум
Додано: Вів 13 чер, 2023 17:33
Порядок внесення вкладу вкладником: шляхом перерахування коштів із поточного рахунку, відкритого у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», на депозитний рахунок, зазначений у депозитному договорі
Тарифи ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб
Приймання готівки для зарахування на рахунок клієнта:в національній валюті, від 100 тис. грн./міс. 0,5% від суми
Порядок повернення вкладу банком : шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Вкладника, відкритий у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
Тарифи ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб
Видача готівки з рахунку клієнта:
в національній валюті, від 100 тис. грн./міс. 0,5% від суми
Додано: Вів 13 чер, 2023 18:29
По-перше,ви можете самостійно у відділенні уточнити , тарифи на безготівкові зарахування , в тарифах їх немає , по-друге платіжне доручення більше 100к в кліент-банк всього 12 грн , по-третє , як ви готові підтвердити суму в 1000 000 для її зарахування
можете зранку набрати відділення або самостійно підїхати , якщо зможете безперешкодно завести на рахунок 1000 000 грн , о це буде квест
Додано: Вів 15 сер, 2023 18:51
Фінмоніторинг
Для походження коштів підійде ОК-7 з дії
Додано: Вів 22 лип, 2025 20:58
Re: Банк Фамільний
Я дуб дубом стосовно цього банку, але розкажіть стосовно НПС "ФлешПей", вони раніше якщо не помиляюсь дуже не погано заробляли на цьому надаючи послуги обробки платежів у банкоматах, і чому закрили НПС?
Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:43
aanonimovic594
Банк продовжує заробляти на тому ж, на чому заробляв.
Наскільки я розумію, через зміну законодавства та ринку робить це виключно в рамках банківської ліцензії, платіжна система йому не потрібна.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:33
Дякую, але цікаво було би дізнатись стосовно платіжки, і чим вони займались
Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:06
Банк років 20 займається комуналкою, в форматі B2B, тобто як посередник між "комунальниками" та іншими банками і фінкомпаніями. Тому звичайній фіз.особі з вулиці він геть не цікавий і вона про нього не знає.
В якійсь момент часу він вирішив, що для цього бізнесу краще мати окрему платіжну систему, потім передумав.
З технічного боку для пересічного громадянина комуналка якого йшла через Фамільний нічого не змінилося.
Додано: Пон 28 лип, 2025 18:28
Дякую велике за відповідь
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