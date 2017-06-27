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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
8
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 22:34

  aanonimovic594 написав:Navegantes

Щодо переходу до нової бази - це майже так у кожного банку, це тупо дефолтні проблеми у всіх, просто у когось більше, у когось менше


Ви розумієте значення виразу "дефолтні проблеми" у контексті банків?
Navegantes
 
Повідомлень: 353
З нами з: 22.02.23
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