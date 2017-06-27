Ви розумієте значення виразу "дефолтні проблеми" у контексті банків?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лип, 2025 22:34
Додано: Вів 29 лип, 2025 17:08
Re: Райффайзен Банк
Вітаю, а є від банку реферальна програма на Райфкартку для нового клієнта?
Додано: Вів 29 лип, 2025 17:26
Фізособа/ФОП/Юрособа може порекомендувати юрособу/ФОП. Заяву треба заповнювати.
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