Агропросперіс Банк

виплата в кінці строку
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 кві, 2025 10:26
Додано: Суб 03 тра, 2025 09:29
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:18
Додано: Вів 17 чер, 2025 17:40
Помогите, плз, разобраться со здешней комиссией за неактивность.
Есть карта Мрия. Срок действия на самом пластике указан 12/24. Но он каждый месяц автопродляется; в ИБ сейчас указано 06/25.
В тарифах написано вот такое:
Собственно, не совсем понятно:
1) не станет ли этот счёт неактивным со след.месяца? (и не начнёт ли списываться эта комиссия?)
2) в тарифах (см. выше) в определении неактивности ничего не сказано про наличие/отсутствие операций по карте/счёту. Только про сроки и перевыпуск.
Это текст по-дебильному написан, или реально вот такие условия?
Есть у кого-то опыт, что по факту?
3) в частности, у меня в январе-феврале были исходящие СЭПы, и в июне открыл депозит.
Ожидать списание этой комиссии?
Додано: Вів 22 лип, 2025 19:32
Я не знаю чи є Банк в меморандумі, якщо є то 100к грн на інші рахунки та якщо рахунок відкритий в іншому банку на Ваше ім'я, то переказ по СЕП буде без обмеження.
Але не рекомендую цю установу, оскільки дуже несучасний застосунок та можливості, хоча був у відділенні і наче не погано, але просто жах що підтримка працює тільки Пн-Пт 9-18, це просто рофл в сучасній реальності), навіть був клієнтом деякий час, був депозитик - коли пропонували кращі умови у порівнянні з іншими банками.
Додано: Сер 03 вер, 2025 20:15
Зараз умови так собі...
