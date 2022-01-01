Valeriy237 написав:RaifHelp написав:Arbitr
Добрий день!
Преміальне обслуговування не впливає на категорії кешбеку. Кожен клієнт отримує унікальні категорії, які формуються з урахуванням Ваших звичок, вподобань та можливих напрямків витрат. Ми прагнемо забезпечити максимально персоналізований досвід для Вас!
З повагою та турботою, фахівець Альона.
Я вже бачу які ви індивідуальні категорії вибираєте для клієнта -
ті, що клієнт не використовує, або постійно знижуєте кешбек на ті категорії які клієнт активно використовує, наприклад в мене по категорії Продукти та супермаркети спочатку за власні кошти було кешбеку - 1%, потім стало 0,5%, а наразі вже стало 0,3%!? .
Таке, по кешбеку, реальне відношення в банку стосовно клієнтів...
Було таке і в мене, але, наприклад, по самій "ходовій" категорії "Продукти" в мене в останні 3 місяці все йде по дивному шляху (пишу про відсоток за кредитні) -1%, 2%, 2.5%. Все ж надіятися на подальше збільшення мабуть не варто , але і так непогано