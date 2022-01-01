RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:18

  Valeriy237 написав:
  RaifHelp написав:Arbitr
Добрий день!

Преміальне обслуговування не впливає на категорії кешбеку. Кожен клієнт отримує унікальні категорії, які формуються з урахуванням Ваших звичок, вподобань та можливих напрямків витрат. Ми прагнемо забезпечити максимально персоналізований досвід для Вас!

З повагою та турботою, фахівець Альона.


Я вже бачу які ви індивідуальні категорії вибираєте для клієнта -
ті, що клієнт не використовує, або постійно знижуєте кешбек на ті категорії які клієнт активно використовує, наприклад в мене по категорії Продукти та супермаркети спочатку за власні кошти було кешбеку - 1%, потім стало 0,5%, а наразі вже стало 0,3%!? :oops: :cry:.

Таке, по кешбеку, реальне відношення в банку стосовно клієнтів...


Було таке і в мене, але, наприклад, по самій "ходовій" категорії "Продукти" в мене в останні 3 місяці все йде по дивному шляху (пишу про відсоток за кредитні) -1%, 2%, 2.5%. Все ж надіятися на подальше збільшення мабуть не варто :mrgreen: , але і так непогано
nickvp
 
Повідомлень: 539
З нами з: 16.10.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:57

  nickvp написав:"Продукти" в мене в останні 3 місяці все йде по дивному шляху (пишу про відсоток за кредитні) -1%, 2%, 2.5%.

Це стандартний кешбек, принаймні у мене такий самий. Але в цьому місяці я його не беру, бо аптеками та ресторанами (по 3%) виберу ліміт 500 за півмісяця, а маркети візьмуть свої 500 в іншому банку.
vasyatko
 
Повідомлень: 348
З нами з: 26.11.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
