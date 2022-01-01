|
Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:18
Valeriy237 написав: RaifHelp написав:Arbitr
Добрий день!
Преміальне обслуговування не впливає на категорії кешбеку. Кожен клієнт отримує унікальні категорії, які формуються з урахуванням Ваших звичок, вподобань та можливих напрямків витрат. Ми прагнемо забезпечити максимально персоналізований досвід для Вас!
З повагою та турботою, фахівець Альона.
Я вже бачу які ви індивідуальні категорії вибираєте для клієнта -
ті, що клієнт не використовує, або постійно знижуєте кешбек на ті категорії які клієнт активно використовує, наприклад в мене по категорії Продукти та супермаркети спочатку за власні кошти було кешбеку - 1%, потім стало 0,5%, а наразі вже стало 0,3%!?
Таке, по кешбеку, реальне відношення в банку стосовно клієнтів...
Було таке і в мене, але, наприклад, по самій "ходовій" категорії "Продукти" в мене в останні 3 місяці все йде по дивному шляху (пишу про відсоток за кредитні) -1%, 2%, 2.5%. Все ж надіятися на подальше збільшення мабуть не варто
, але і так непогано
nickvp
Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:57
nickvp написав:
"Продукти" в мене в останні 3 місяці все йде по дивному шляху (пишу про відсоток за кредитні) -1%, 2%, 2.5%.
Це стандартний кешбек, принаймні у мене такий самий. Але в цьому місяці я його не беру, бо аптеками та ресторанами (по 3%) виберу ліміт 500 за півмісяця, а маркети візьмуть свої 500 в іншому банку.
vasyatko
Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:47
klug написав: Valeriy237 написав:
Я вже бачу які ви індивідуальні категорії вибираєте для клієнта -
ті, що клієнт не використовує, або постійно знижуєте кешбек на ті категорії які клієнт активно використовує
Але ж не збрехали - все проаналізували та індивідуально підібрали під Вас категорії.
RaifHelp написав:
Щоб запропонувати найбільш вигідні варіанти для отримання кешбеку, ми враховуємо інтереси та звички наших клієнтів
Ви ж не будете сперечатися, що таким чином обслуговування Вас обходиться для них найбільш вигідно? Максимізацію вигоди для клієнта ніхто не обіцяв.
Все так
- Сміх крізь сльози
.
Valeriy237
Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:54
Картина маслом, новенькі банкомати з функцією видачі, поповнення та безконтакним модулем. Все таке інноваційне, нове, і... робота безконтакного модуля ТІЛЬКИ на ЗНЯТТЯ готівки! От питання, чому банк СВІДОМО обмежив функціонал NFC для ПОПОВНЕННЯ, але дозволив для ЗНЯТТЯ готівки??? І, це при тому, що у низці своїх продуктів, навіть прописав право банку на випуск віртуальних карток???
Одна рука не знає що робить інша???
Цікаво, чим керувався банк при запуску своїх банкоматів з функцією поповнення та зняття готівки, коли налаштовував роботу безконтактного модуля банкомата?
_Mykola_
