Додано: Пон 08 вер, 2025 11:35
RaifHelp, чому ваша аппка показує картки додаткову миттєву й основну Gold однаковими зображеннями (за винятком цифр, звісно)? ДУЖЕ незручно
Додано: Пон 08 вер, 2025 12:22
flysoulfly Добрий день!
У тарифній моделі "Райфкартка" можна відкрити кілька типів карток: звичайну Visa, Visa Fishka та Visa АТБ. Кожен тип картки має свій унікальний дизайн, і якщо у Вас відкрито кілька карток одного типу, їх дизайн буде однаковим.
Звертаємо увагу, що картки Visa АТБ та Visa Fishka, окрім відмінного дизайну, мають свої переваги. Visa АТБ надає можливість отримувати спеціальні пропозиції та знижки на товари в магазинах АТБ. Visa Fishka дозволяє накопичувати бали за покупки на АЗК ОККО, які можна використовувати для зменшення вартості наступних покупок або отримання винагород.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до чату в застосунку ("Навушники" - "Написати в чат").
З повагою і турботою, фахівець Інна.
